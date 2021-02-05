去年2月有網民抗議港府拒絕全面封關，兩名男工被指在天水圍用單車和垃圾桶堵路，經審訊後被裁定非法集結罪成，還柙至今日判刑。辯方冀法庭接納感化官建議，判處社會服務令。惟裁判官王證諭表示，根據上訴庭就社運案件的指引，判刑須具阻嚇性，以儆效尤。王官認為，使用雜物堵路是社運常見手法，須判處具阻嚇性刑罰，即使最高時數的服務令，亦不足反映案情嚴重性，最終判兩名被告各入獄7星期。

陳文熙（19歲）和陳穎鏗（23歲）被控去年2月5日在天水圍的馬路犯案。王官今指，上訴庭在數宗社運案中，均認為裁判法院的原審判刑過輕，改判監禁式刑罰。上訴庭表明，社運案的判刑除了要防止被告重犯外，亦必須具阻嚇性，使其他人不要「有樣學樣」，沒有造成破壞或人身傷亡並非減刑理由，裁判法庭必須跟從有關原則。

辯方則回應指，兩名被告均有悔意，強調本案不涉及暴力或衝突，案情亦非同類案件中最嚴重，判處社會服務令已具有足夠阻嚇性及更生元素。若果法庭要判處監禁式刑罰，兩個月監禁較合適。

王官判刑時引述被告陳文熙的說法指，他是因收到其他人的呼籲訊息才會堵路；而另一名被告則稱只因「食糖水」途經現場，並因對政府抗疫政策不滿而堵路，但兩人一起犯案，故法庭會當他們均是因參與社運而犯案。

王官指，使用雜物堵路是社運的常見手法，本案兩被告將體積不小的雜物扔出馬路，行為涉及武力，具有殺傷力，或會損毀財物或危害他人，判刑必須具阻嚇性。上訴庭表明，法庭要考慮整體集結人士的行為、而非個別被告所做之事，並指控罪要旨是防患未然，故法庭不應考慮被告造成的實質傷害，而是可能發生的情況。

因此，王官以判監8星期為量刑起點，考慮到兩被告的背景，有親友及不同人士支持，故酌情減刑一星期，最終判他們各入獄7星期。

同案一名案發時12歲、現時13歲的印度裔男童早前承認在公眾地方造成阻礙罪，被判12個月感化令。男童另涉於去年2月三度破壞優品360，今在屯門法院少年庭承認三項刑事毀壞罪，還柙至本月19日判刑。

【案件編號：TMCC141/20】

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