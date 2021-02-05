教育局整治新高中通識科，加插總體國家安全觀、「港版國安法」等，又隻字未提中國改革開放以後的負面內容，被質疑「國民教育科」還魂。有份向教育局建議新課程大綱的課程發展議會（重新冠名科目）委員會主席劉智鵬接受傳媒訪問時卻承認，新科某程度就是國教，此科甚至可改名為國民教育科。

教育局局長楊潤雄今早表示，正進行問卷調查收集校長意見，形容是開放態度，如果大部份意見認為應叫「國民教育科」，局方亦會考慮。他又說，課程宗旨是培養學生的國民身份認同、認識國家，以及對國家情感，舊通識都有相關宗旨，故新課程有一部份涉及國民教育屬「好正常」，但稱課程亦提及其他世界性議題，課程定名則「要睇大家覺得個名點表達最好」。

他又再為課程大篇幅提及國家發展辯解，聲言因香港未來發展離不開國家發展，故學生應要了解國家經濟及科技等發展，以在將來找到機遇。被問及課程刪去法治、政治和社會參與的內容，楊則指是專業決定，改革目的之一是刪減課程以配合學生未來發展，其他核心科目同樣有刪減。

重申無迫教師檢測僅向學校提供選擇

教育局早前宣佈，如果學校教職員定期每兩周檢測病毒一次，就有條件全校恢復半天面授課堂，被批評措施形同威脅，令校方變成「磨心」，校方若想復課可能要用權力迫令全體教職員兩周一檢。楊潤雄今早再被問到有關措施，重申無要求校長及老師一定要檢測，僅是希望向學校提供選擇。

有質疑只要求教師檢測未能減低傳播風險，楊潤雄稱並非要學校完全零風險才復課，但教師在校內走動較多，教學亦需要經常說話，風險相對較大，故檢測可以降低風險。問到做法會否為學校帶來壓力，他反問是否因為擔心其他因素，要取走學生可以上課的權利。

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