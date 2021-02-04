限聚令下，年三十晚黃大仙祠「頭柱香」活動取消，車公廟則在農曆年間設人流限制，入場又要「安心出行」。新正頭入廟限制多多，對年長善信份外添煩，玄學家麥玲玲表示，頭柱香與拜太歲兩類新春活動一樣可以「WFH」，強調頭柱香重點在於善信向菩薩拜年，而拜太歲也可在家中從簡完成。

應對今年疫情隨時拜祭都遇封區，玄學家麥玲玲指，早前公佈取消的「頭柱香」與新春期間經常市民常去的「拜太歲」，一樣可以「WFH」。麥指，「頭柱香」之意，着重於在大年初一「起運點」向菩薩拜年，以示尊敬，祈求全年順風順水。故「屋企本身有神位的話，跟住子時呢個時間自己上香」，向素有供奉的菩薩上香亦可以，然而她又指，若家中本無神位，則可按照當日方位上香，正東求財神、東北求貴人、西南求喜事。她叮囑上香時，要預備好六色水果但忌瓜或梨，以及齋和鮮花作貢品，以示心意。

至於拜太歲亦有方法在家完成。麥玲玲指，「當然喺屋企就無辦法好似去廟咁，先拜斗姆星君，再拜當年太歲同本命年太歲」，從簡之法，她建議善信向當年太歲參拜。她指，先準備紅紙一張寫上「辛丑年楊信太歲位」，貼起於家中神位，並備香燭、貢品等供奉一年，至翌年再火化。

管理本港廟宇的嗇色園及華人廟宇委員會先後公佈，今年農曆年間，轄下廟宇將因應疫情設人流限制，包括黃大仙祠有史以來首度取消年三十晚「頭柱香」活動，又在農曆年旺季期間，限制車公廟入廟人數，其主殿及戶外廣場僅分別容許40及100人同時參拜，入場者更要使用「安心出行」記錄入場。

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