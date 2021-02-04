一直對2000年前入職的舊制長俸公務員延長退休有保留的林鄭政府，上月開綠燈，准警隊舊制人員申請延長退休至60歲。但其他紀律部隊以至文職的舊制公務員卻無份，引發反修例運動中支持警隊執法的其他紀律部隊不滿，直斥政府厚此薄彼，認為應一視同仁。由紀律部隊職方工會組成的紀律部隊評議會今日（5日）舉行會議跟進事件。

記者 謝明明

警隊獲「厚愛」准舊制人員申請延長退休一事早已在公務員圈子廣泛流傳，至本報獲得一份由警隊人事部於1月29日發出的內部通告證實消息，該通告指所有的長俸制督察級及員佐級人員可申請延長退休至60歲，但距離現時55歲退休年齡只餘18個月者就不合資格申請。

其他紀律部隊質疑不公平 或約林鄭表不滿

消息人士指，通告並無詳述延長退休後的退休金等福利計算，但當局傾向獲批的舊制警務人員退休金等福利順延過渡，「唔需要先結算退休金再重新計過」，這批舊制人員在延長退休後可繼續升職加薪，變相阻礙年輕警務人員晉升，而舊制人員退休金是以最後月薪計算，換言之，退休金亦水漲船高。

多個其他紀律部隊人員均向本報指出，政府只准警隊舊制人員申請延長退休，對其他紀律部隊舊制人員不公平，「大家都係咁高咁大，而且反修例時候，就算俾市民鬧，我哋都瞓身支持政府同警隊，無理由我哋無得揀（延長退休）？咁太唔公平」。據悉，多個紀律部隊人員計劃約見公務員事務局局長聶德權，甚至不排除約見特首林鄭月娥深入討論事件。

延遲退休勢影響年輕警員升職

有警員向本報稱，今年獲批升職的警員較以往少，晉升警長職級的空缺由以往350至450個大減至約280個，疑受舊制人員可延長退休有關。該警務人員坦言，不少較年輕的警務人員反對舊制人員延長退休年齡，誓必推遲警員升職，但管理層只顧解決人手問題，漠視人員士氣。

有資深警務人員亦擔心，若只許警隊舊制人員延長退休會分化警隊內部及其他紀律部隊關係，「警隊依家民望咁低，如果連其他紀律部隊都唔支持，警隊真係孤立無援。」

梁籌庭：文職亦應該有得揀

據悉，其他紀律部隊首長近期正整理及計算部門編制空缺情況，以便向公務員事務局爭取，讓部門舊制員工亦可申請延長退休的空間。

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指出，紀律部隊較文職早5年退休，故紀律部隊薪酬較文職高，「若舊制紀律部隊可延長退休至60歲，咁對舊制文職人員唔公平，文職亦應該有得揀。」

反送中後警職方代表曾提相關要求

隨着本港人口老化，於2015年6月1日起入職的公務員已延長退休至65歲，紀律部隊人員則延至60歲。2018年7月公務員事務局再推出自願選擇延遲退休方案，2000年6月1日至2015年5月底入職的公務員也可申請延長退休年齡，與2015年後入職的公務員看齊，結果5.6萬名合資格公務員中，有4.7萬人提出申請，佔整體84%。惟2000年前入職的長俸舊制公務員仍被「落閘」，2019年時任公務員事務局局長羅智光解釋，該批公務員將於約10年後屆退休年齡，若容許他們延長退休年齡，或阻礙其他人員晉升。

不過，2019年反修例運動，警隊成為林鄭政府最強後盾，4個警隊職方代表曾與林鄭月娥會面時，當面要求政府准許舊制警務人員申請延長退休年齡，據悉，當時林鄭表示會積極考慮。事隔不足2年，林鄭終兌現承諾。

尹兆堅指或屬政治酬庸 「報答警隊維穩」

前立法會議員尹兆堅亦批評林鄭政府不公道，持雙重標準，「政府一向厚此薄彼，永遠厚紀律部隊，尤其係警隊」，認為林鄭政府背後動機是政治酬庸，以報答警隊作為政權維穩及打壓異見分子的工具，「警察幫林鄭打江山，透過拳頭同槍穩定政府管治威望，警隊做咗唔啱嘅事，政府固之然包庇，現在連公務員一般性福利同權利都偏袒警隊，係唔公平。」

有資深紀律部隊人員認同，今次林鄭政府開綠燈，容許舊制警務人員申請延長退休，是要報答警隊在過去兩年反修例及推行《國安法》的功勞，「但都要平衡各方利益，唔好傾斜哂一邊，令政府內部撕裂。」

公務員事務局回應稱，如個別部門因其特別的人力需要而提出延長部門公務員的服務年期安排，該局會審視相關部門的運作需要和理據，及是否仍有空間運用現行的延長服務年期，或有實際需要作特別安排。

警方則稱，警隊一直通過積極策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求；當空缺出現時，會透過適當的晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。

⚫不同年度入職的公務員延長退休資料

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