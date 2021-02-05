巴基斯坦裔少女疑多次在家中遭父親及胞兄性侵並強行肛交，案件在高等法院續審，庭上播放受害少女X與社工會面的錄影，X披露更多家庭性侵情節，直指施暴者還包括叔父及舅公。X指自6至7歲開始已遭胞兄多次強姦；叔叔來港居住後亦曾強姦她，事後更叫X捉緊他的陽具。X稱自己事後多次洗手，惟「洗咗手好多次，但個味洗唔去」，令她無法進食。

本案五項控罪只控告女事主X（17歲）的胞兄及父親，惟控方昨開案時曾向陪審團提及，案件還涉及其他性侵事件，形容X從小已被家人侵犯，有多宗事件未涵蓋在本案控罪中。

X在錄影會面中指出，一家人搬到涉案長沙灣住所之前，在青衣居住，當時她已多次遭哥哥及舅公侵犯，但未有性交。他們搬屋後，叔叔亦來港定居，在2017年6月至8月間曾強姦她，更強迫她用手拿著陽具。X稱其後多次洗手，但強烈氣味仍揮之不去，令她無法進食。

至於涉及強行性交或肛交的指控，X稱自己6至7歲、即胞兄7至8歲時，胞兄接連多次強姦她。在她15歲生日當天的前後，有一晚她喝了咖啡，無法熟睡，胞兄大約凌晨2時爬上她身處的床上，趁她半睡半醒時脫去她的褲子，用陽具插入她下體，過程亦有觸摸她胸部。性交維持數分鐘後，X最終推開胞兄。聆訊繼續。

兩被告依序為事主的胞兄（18歲）及父親（40歲），其中事主胞兄被控一項強姦、一項未經同意下作出的肛交，以及一項非禮罪；父親則被控兩項非禮罪。兩人涉由2017年7月至2019年2月犯案，其間女事主X年僅13至15歲。

【案件編號：HCCC80/20】

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