【本報訊】警⽅前年8⽉在天⽔圍天瑞邨⼀個單位搜獲逾30枚土製煙霧彈，拘捕一家三口，最終僅起訴其中一名23歲青年管有炸藥及管有物品意圖摧毀財產等罪。青年早前認罪，區域法院法官祁士偉昨判刑指，案發時正值社會動盪，被告一旦使用涉案物品或令局勢升溫，造成破壞，但考慮到該些物品並非在示威現場搜獲，及被告並非打算使用它們解決人際糾紛等因素，判囚38個月。

官指可製汽油彈

法官判刑指，案發時社會不時發生暴力示威，當中有人破壞財物和投擲汽油彈，而涉案物品可產生煙霧和製造汽油彈，有一定數量，若有人使用，可以造成破壞，屬加刑因素，法庭須判阻嚇性刑罰，惟亦有考慮被告重犯機會甚低等因素。

不過法官指兩罪所涉物品雖在同時同地搜出，效果並不同，混合使用則會加強效果，故此將管有炸藥罪其中八個月跟管有物品意圖摧毀財產的30個月分期執行。

法官早前表示關注被告盧俊希（24歲）的背景報告內容，指他或有強迫行為，涉及其犯案動機，決定再為他索取心理專家報告。辯方昨求情時引述報告內容指，被告沒有心理問題，也無暴力傾向，犯案只屬單一事件，認為他不需向專家求診。

案情指警員前年8月1日下午在天水圍巴士站附近截停被告，被告帶警員到天瑞邨住所搜屋。警員在廚房找到被告的筆記簿，內有手寫中文化學物質及百分比等的化學方程式，亦撿獲涉案30個完整土製裝置，內含爆炸性煙火混合物，及在被告的床附近搜出多支啤酒樽、火機燃料，酒精、棉花、火柴等物品。及後被告承認在廚房搜到的物品是他所有，筆記簿上的字迹亦屬於他。

案件編號：DCCC909/19