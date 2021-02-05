壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力和欺詐，早前遭終審法院暫時撤銷保釋，等候處理律政司提出的法律問題上訴。案件本周一（2月1日）由五名國安法指定法官審理，終審法院將於下周二（9 日）頒佈判詞。

惟周一終院開庭當天，院外一早有逾百名市民排隊取籌聽審，排頭位的多名南亞裔人士在取籌後隨即離開，沒有入法院旁聽。司法機構周五（5日）宣佈終院下周二將調整公眾旁聽安排，將預留約80個座位予公眾人士，先到先得，不設派籌；市民如欲旁聽聆訊，須於終院大樓外的指定區域排隊，禁止插隊或代人排隊。

禁止插隊或代人排隊

終審法院將於下周二（9 日）頒佈判詞，司法機構周五晚（5日） 透過政府新聞處發稿，稱因應周一終院外人群聚集的情況，故將調整公眾旁聽安排，包括預留約80個座位予公眾人士，有關座位將以先到先得方式分配，不設派籌。

至於未能進入公眾席市民，如欲旁聽聆訊，須於終審法院大樓外的指定區域排隊。司法機構表示，為「確保安排有序及公平」，禁止插隊或代人排隊。

換言之，有關「新措施」未能杜絕「南亞黨」等排隊黨，亦將大減市民旁聽機會，因以往以派籌形式方便遲來的市民交替入內旁聽；亦有「旁聽師」會代市民排隊拿籌，再輪流旁聽。今新措施完全杜絕上述情況，令真正想旁聽市民更難以入內。

預留57個座位予記者 庭內僅7個 須持「有效記者證」

傳媒方面，機構指將預留57個座位予旁聽記者，包括法庭內7個，及50個於展覽廊。各傳媒機構可派1位代表，以先到先得的方式領取傳媒標貼進入法庭內旁聽。記者須於上午9時30分在終審法院大樓公眾入口外排隊登記並出示「有效記者證」以領取傳媒標貼，以資識別。惟「有效記者證」未有列明「有效」準則，令人憂慮網媒記者將被完全排除在外。

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