【趁火打劫】

【本報訊】一向將港台視作眼中釘的建制派，昨日趁特首答問大會將之「清算」。民建聯議員就港台早前出現手民之誤，錯誤報道習近平言論及早前港台已公開澄清報道無誤的「罐頭刀」事件，要求林鄭月娥必須跟進。林鄭聞言即借刀殺人，順勢稱覺得港台「極有需要改善」，又指「不能接受」港台不足兩年內涉七宗投訴成立，更公然向身兼港台總編輯的廣播處長梁家榮施壓：「我都期望呢位總編輯對住呢啲報道嘅事件，有一個立場，但我仲等緊」。有立法會前議員批評林鄭想令港台的編輯自主消失。

曾建議政府抽起港台撥款的民建聯何俊賢在答問大會對港台大肆抨擊，除「翻舊賬」指港台早前一度誤報習近平言論，令他懷疑「港台編輯採訪部門中文程度唔夠」和有「專業問題」外，又指該台《頭條新聞》曾「屈警察」、《鏗鏘集》亦曾就難民拘留問題「做虛假炒作」。

毛孟靜斥消滅編輯自主

林鄭回應時即指，個人覺得港台「極有需要改善」，並指如她去年發表的《施政報告》一樣，香港有很多事要「撥亂反正」，又指港台作為政府部門，不足兩年時間內遭通訊局裁定七宗投訴成立「係難以接受，任何政府部門出現咁嘅情況，都難以接受，要有個過程要改善」，又指去年已派出特首辦前常任秘書長丁葉燕薇領導團隊檢討港台管治及管理，稱檢討工作已「大概夠鐘」，政府會在報告發表後，詳述如何改善港台管治及管理問題。

惟何俊賢未「收貨」，再要求林鄭交代如何會盡速處理事件。林鄭則指港台每件「所謂小事」都需要調查，之後亦要有一個結論和跟進，「我知邱局長就呢幾件事調查緊，不過喺約章裏面，有一個人嘅角色係叫做總編輯，Chief Editor，我都期望呢位總編輯對住呢啲報道嘅事件，有一個立場，但我仲等緊」。

民建聯張國鈞亦就港台誤報習近平言論一事作出批評，指雖然港台在當日一小時後已作出更正，但事件顯示港台有問題需要正視，要求港台檢討要「多、快、省，唔好畀人抦！」

商經局長邱騰華昨亦緊跟林鄭口徑，指港台必須就上述事件回應，並在發現錯誤和不足時作出改善、改進和道歉，而廣播處長作為總編輯應承擔責任。

立法會前議員毛孟靜表示，港台罐頭刀的報道中無任何出錯，「𠵱家林鄭係強硬地要求港台台長梁家榮解釋，係咪即係要處分？要佢人頭落地？」認為林鄭言論是想令港台的編輯自主消失。她又指，港台由香港納稅人付錢營運，過去一直擔當起公共廣播角色，認為港台過去根據事實，作出批評政府的報道並無不妥。中共一向着重控制意識形態，不滿香港人意識形態不受控制，更不能接受港台報道批評政府，認為在政府連番打壓下，「（未來）一係想將香港電台中央台化，一係就將港台連根拔起，想香港電台消失。」

港台發言人回覆，對於個別受關注的個案或失誤，港台會按照新聞準則及既有程序和機制處理。