去年警方禁止維園六四燭光集會，惟支聯會及大批市民堅持到維園紀念，其後支聯會主席李卓人、副主席何俊仁、多名常委以及壹傳媒集團創辦人黎智英等24人被控煽惑他人參與未經批准集結罪，以及明知而參與一個未經批准集結等罪，案件今再提訊。其中朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴五人今透露，擬承認明知而參與未經批准集結罪。

正在還柙的有壹傳媒黎智英、民主黨胡志偉，以及黃之鋒。黃之鋒先由囚室進入犯人欄，不斷望向旁聽席，胡志偉是第二人步入，他向旁聽席微笑，並有舉手示意。黎智英是三人最後一人步入犯人欄，他向旁聽人士揮手、點頭。多名旁聽人士向他揮手，旁邊的胡志偉亦與他打招呼。黎智英站著一直注視旁聽席一會，懲教人員要求黎坐下。他們三人在犯人欄內，由8名懲教人員看管。

辯方今稱，24名被告中朱凱廸、黃之鋒、岑敖暉、袁嘉蔚及梁凱晴將會認罪；其他被告則申請押後。

法官關注控方將傳票案件轉介上區院 明言涉及公帑

法官郭啟安一度關注控方為何將傳票案件交上區域法院處理，並指因較少見傳票案件轉介上區院，檢控官劉允祥回應稱是「一籃子」考慮，其中一個原因是被告人數眾多，只安排寄傳票，免卻上門拘捕；以及估計辯方有可能就案件提出法律爭議，並不是質疑裁判法院的能力，強調考慮有各式各樣的因素。

郭官指，「你都明白，地院都唔係冇乜嘢做。」並提出認罪的5人不會爭議法律觀點，是否可以在裁判法院處理，「我唔知你哋有冇考慮公帑問題」，指案件在區院處理，如被告申請法援，比起在裁判法院的當值律師服務使用的公帑更多，「呢啲都係納稅人嘅錢」。

郭官並指，他做過些資料搜集，如控方主動提出申請將案件移交裁判法院處理，法庭可以批准，「既然你哋有咁大嘅酌情權，我就預期你哋理性、合理咁運用你哋嘅酌情權」。

但控方堅持將認罪5人的案件留在區院處理，檢控官劉允祥更直言：「老實講，我都冇經驗，有案件轉返入裁判處理」，但認為所有文件及檔案已存入區院，認為留在區院流程會較方便，亦相信5人求情佔的時間不多。

辯方回應稱，一直認為案件應在裁判法院處理，５人認罪是希望可以盡快完結案件，但如轉回裁判法院，則有機會更遲。郭官稱，既然辯方沒有反對，加上「事情都發展到呢個地步，再轉落去可能進一步拖延」，故批准5名打算認罪被告可於 4月30日正式認罪及求情 。

被告開庭前見傳媒 警多次警告指群組聚集

被告長毛梁國雄、陳皓桓、支聯會秘書蔡耀昌等人，在提堂前於西九龍裁判法庭門前見記者，李卓人稱，24名被告被控參與未經批准集會，當中有人被指煽動他人參與集會，並批評自從國安法立法後，該法例已凌駕於香港任何法例之上，亦針對傳媒新聞從業員，是新聞自由頭上一把刀，認為國安法使人權大倒退，影響言論、新聞及集會自由。

眾人最後高喊「集會無罪，言論無罪」後進入法院大樓。警方在馬路戒備，多次警告指他們群組聚集。同場附近同樣在示威的有「香港政研會」及「DQ行動組」。

被控的11名支聯會常委包括李卓人、何俊仁、鄒幸彤、蔡耀昌、張文光、麥海華、尹兆堅、趙恩來、梁耀忠、梁錦威和梁國華；以及14名社運人士，包括楊森、郭永健、陳皓桓、胡志偉、朱凱廸、梁國雄、何秀蘭、梁凱晴、岑敖暉、何桂藍、袁嘉蔚、黃之鋒、羅冠聰和張崑陽，涉嫌明知而參與未經批准集結。而李卓人另被加控一項舉行未經批准集結。

至於煽惑他人參與未經批准集結罪，則控告李卓人、何俊仁、蔡耀昌、黎智英、陳皓桓、尹兆堅、梁耀忠、張文光、郭永健、梁錦威、趙恩來、麥海華及鄒幸彤共13人，指各被告於2020年6月4日在維多利亞公園噴水池外，非法煽惑其他身份不詳的人在無合法權限或合理辯解的情況下，明知而參與未經批准集結。

【案件編號：DCCC857-893/20】

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