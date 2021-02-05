特首林鄭月娥昨預告將立法引入更多非本地培訓醫生，由認可醫學院名單的醫學院畢業的香港永久性居民，在當地獲取醫生註冊資格或專科醫生資格，之後可免考執業試在醫管局等本港公營機構工作5年，便可在港獲正式註冊。公共醫療醫生協會會長、醫委會委員馬仲儀認為政策等同「放棄我哋嘅水準，邊個肯嚟就嚟啦」，影響本港醫生水準。

公共醫療醫生協會會長、醫委會委員馬仲儀今早在電台節目中表示，引入非本地醫生的相關條例一直都有改進，故有更多醫生赴港執業，而這些醫生正正是適合香港市民的醫生，惟政府指非本地醫生人數不夠，故有意修例，馬仲儀形容為「啱嘅人唔嚟，我放棄我哋嘅水準，邊個肯嚟就嚟啦」，惟她認為現時情況未到此絕望的情況。

馬仲儀不同意有關建議，並指本港醫學院及醫院文件、病歷都以英文為主要語言，以國內醫生而言，即使他們會話英語尚可，但因他們接受非英語醫療教育，故溝通上或需要更多時間磨合。馬仲儀另指現時公立醫院醫生短缺並非最嚴重，反而是欠缺護士、抽血員、病房病床、門診病房等等，而未見立法會議員有爭取改善這些問題。

非本地醫生在公營市場工作5年也可獲得資格，馬仲儀則認為問題在於本身接受的醫療教育不一，或導致非本地醫生平均水準失色。她指，因為公營醫療機構工作，不單只是公立醫院，也可以是於大學或衞生署工作，又或者有非本地醫生精於內科，於是5年內於公立醫院內科工作順利，但要留意的是，拿到執業牌照後，若開設診所，要面對的病人不一定只是內科病人，故存在質素風險。

馬仲儀：商討空間存疑 立法會都唔會有其他聲音

馬仲儀表示，修例對醫生數字上會有改善，但問題在於非本地醫生最後於哪裡工作，因為馬仲儀認為政策對私營市場更有利，惟另一方面，市民求醫的選擇需要考慮的因素又增加，例如是非本地醫生在公營機構工作時的職位及經驗等等。

林鄭月娥對立法表示有很大決心，馬仲儀質疑商討空間仍否存在，「因為立法會都得一方面嘅聲音，都唔會有其他聲音」，亦表示暫時未有得知醫委會有相關討論，事前也未有得知林鄭有意修例。

張宇人叫蔡堅陳沛然試考：若不通過是否代表無能力在港執業？

自由黨立法會議員張宇人歡迎建議，指自由黨由2003年已開始留意本港醫生出現短缺，亦指早在1996年，英屬香港早已有相關做法，容許在英執業醫生在港執業，而不需要額外考試。惟張指，因1997年後有意見認為中國醫生會「醫死人」，故海外醫生需要另外考執業試。張宇人指，現時香港每1,000人只有1.9個醫生，需要多3,400個醫生才能追上新加坡的比例，加上現時由香港兩間醫學院畢業的醫生，每年只得數百人，質疑難以追上進度。

有意見指，若非本地醫生或不需要5年的臨床實習經驗即可在港執業，會否導致把關不力，張宇人則認為考試「唔係代表所有嘢嘅」。他指，英國、澳洲、新加坡等地也沒有要求輸入醫生考試，他亦質疑「係咪海外啲醫生唔識考試，就代表佢地冇水準呢」，惟他沒有評論考試內容。

馬仲儀則認為，若考試合格率過高，則不能稱之為考試，不同組別考生的合格比率亦不一，但亦有其認識由中國內地來港的醫生通過考試，合作亦理想。她指，正正就是因為有此考試，令外地來港醫生有所準備。

張宇人續指，以往英聯邦到港輸入醫生的水準及失誤的百分比與本地醫生相若，故認為公眾不必過份著眼於考試，認為「冇試就唔掂」。張更稱，可讓本地醫生如蔡堅、梁家騮、陳沛然「考吓呢個試畀我睇」，反問若果他們未能通過考試，是否代表他們沒有能力在港執業？

張宇人亦建議醫管局放寬有關語言的要求，現時醫管局要求醫生需要能操英文及中文，但他認為醫生能操其中一個語言即可，以吸引更多人手。他指，醫院可以就病人語言需要安排適當醫生。

病人組織憂欠臨床經驗仍可5年後執業

病人政策連線發言人、醫委會委員林志釉表示，現時於公立醫院工作的非本地醫生只得大約30名，即使放寬相關要求，亦未見得會對醫生人手有很大的幫助。他認為，非本地醫生需要為香港永久性居民的要求較「辣」，已初步限制引入醫生的數量。

林志釉對於非本地醫生可以在兩所大學醫學院及衞生署工作5年後，都可以獲執業資格有保留，因為工作或不涉臨床工作，不需要面對病人，若沒有臨床經驗，卻於5年後開設診所，質疑對市民的影響，亦未能解決公立醫院短缺的問題。

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