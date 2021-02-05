北京早前因應英國推出BNO「5+1」移民方案作出反制，港府亦配合宣佈不承認BNO為有效旅遊證件。全國人大常委譚耀宗稱，暫時未知下月初召開的人大會議會否有涉港議程，又指自己樂意到學校推行國安教育。

譚耀宗今日與基本法委員會副主席譚惠珠到警察總部慰問警隊。譚表示暫時未知悉下月4日召開的人大會議，會否有涉及香港的議程，相信要到會議前夕才知道。

另外，他認為在學校推行國家安全教育重要，若果有機會，他與譚惠珠都樂意到學校進行簡介，「希望幫助學生多啲了解，自小就可以對國家安全、香港安全有進一步認識。都會用一啲通俗易懂、圖文並茂做介紹」。

人大常委會於上月下旬、英國正式推行BNO「5+1」移民方案前舉行會議，但當時沒有涉港議程。而全國港澳研究會理事、北京航空航天大學法學院副教授田飛龍，就主張人大解釋列於《基本法》附件三的《中國國籍法》，逼港人在英籍與中國公民之間二選一，從取消以BNO取得英籍的港人的永久居民資格、投票權和福利。

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