仲有一個月左右就係人大政協兩個大會召開，香港班建制派陸陸續續都打咗肺炎疫苗。今日就輪到基本法委員會副主任譚惠珠分享針後感，佢話自己都75歲，打完「都冇任何應」，所以希望市民配合政府嘅打針安排。其實睇番建制派啲反應真係人言人殊，不如建制派自己統一吓先啦好嗎？

譚惠珠今日同被美國制裁嘅全國人大常委譚耀宗，去咗警察總部慰警。講開打疫苗問題時，譚惠珠聲稱自己建議過港府，安排市民去深圳打國產疫苗，市民就應該積極參與，仲話自己「我75歲打完疫苗都冇任何反應。」

譚惠珠就話自己冇反應，不過譚耀宗（71歲）前排先至話打完疫苗「好瞓咗」。即係點呢？而譚耀宗嘅黨友民建聯主席李慧琼（46歲）日前就話，自己體質「比較敏感」，打完又係「好瞓咗」，之但係全國政協常委唐英年（68歲）以自己體質「超級敏感」為由唔打。

身為醫生嘅港大深圳醫學院院長盧寵茂（60歲）打完竟然係「很舒服、有點興奮」，係咪真係冇打錯㗎？反而另一位醫生前食衞局長高永文（63歲）打完又係「冇乜感覺」。

由冇感覺、好瞓咗，到很舒服、有啲興奮，真係包羅萬有，打定唔打、打要打邊隻，相信精明嘅香港人自己識揀，反正抗疫咁耐以嚟，香港人都係靠自救。

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