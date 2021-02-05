教育局編制的國家安全教育指引昨（4日）傍晚出爐，涵蓋初小中文、常識科，至高中歷史、地理、經濟等科目，無孔不入滲透國安元素，且要求若有學生在校內佩戴具政治訊息飾物，或叫口號 、拉人鏈、貼文宣等，校方要視乎情況提醒學生或違反《港區國安法》等，遇到嚴重或緊急情況「請即報警」。教育局局長楊潤雄今早接受電台訪問時，被問到是否將責任推向學校，他未有正面回應，僅稱學校有基本責任防止一些危害國安活動或推廣在校內發生，但如遇上很嚴重及難以處理的情況，校方有責任報警。

稱可先與執法機構「傾吓」 毋須立即報警

楊潤雄說，如學生帶了一些可能有政治色彩飾物，學校應要制止，否則可能在朋輩間出現問題，部份行為如叫政治口號等，校方應向學生講解口號背後信息，但如有關行為明確涉及港獨或鼓吹危害國家安全，涉違法行為，校方有需要可聯絡警方警民關係主任或學校聯絡主任先行了解，聲稱不是立即需要報警，可與相關執法機構「傾吓先」，並要盡快通知家長，用家校合作方式解決事件。

老師須接受培訓 「某程度應可做到一個決定」

被問到老師未必知道學生有關的行為涉及法律責任，而未有向警民關係主任報告，是否將有關責任推向學校，楊潤雄未有正面回應，僅稱學校內有很多老師與校長可一起討論，局方亦要求安排老師了解國安法，故老師應對法律「有啲了解」，了解國安法亦是每個人的責任，局方並會提供培訓，認為「某程度應可做到一個決定」，如有疑問可向警民關係主任求助。

主持再追問責任問題，楊僅稱學校有責任不要讓危害國家安全活動在校內發生，「係咪佢（校方）要負責任，要睇證據或情況，如果老師已接受相關培訓，點解有睇法話（行為）唔係（涉及危害國家安全），要再深入了解，今日好難講（學校）有咩責任問題」。但他說，學校有基本責任防止一些危害國家安全的活動或推廣在校內發生，如有情況不能處理或屬很嚴重的情況，校方則有責任報警。

學生如想了解何為「顛覆國家」 老師可深入講解

對於國安課題滲入初小至高中課程，楊潤雄表示，是在不同階段由淺入深教導國安法，如初小要先認識國家國徽及國旗等，基本要求要了解國安法針對哪四種罪行，不會要求初小學生深入了解，但如果學生想了解甚麼為顛覆國家，老師可「深入講多少少」。

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