教育局周四同時公佈有關國家安全的「學校具體措施」指引，要求學校今年8月底前向局方提交「檢視現行情況報告」及下學年工作計劃，並要每年遞交工作報告。文件要求學校，若有學生在校內佩戴具政治訊息飾物，或叫口號 、拉人鏈、貼文宣等，要視乎情況提醒學生或違反《港區國安法》等，遇到嚴重或緊急情況「請即報警」。

記者 陳紫晴 關玉婷

指引列明，學校須確保壁報板、課室，甚至圖書館藏書沒有危害國家安全內容，又提到校方可按情況組成國家安全教育小組，制訂具體策略和應變措施，預防和處理政治或其他違法活動入侵校園及其他突發情況。指引亦指，若有人「利用」學校名義宣示政治立場，或號召簽名、罷課、拉人鏈等活動，學校「必須勸止師生參與」，並公開釐清該人言論立場與學校無關，指引更附設「聲明樣本」供學校參考。

指引亦列出時間表，要求學校每年交工作報告，本年8月底前須向教育局提交檢視現行情況報告，以及下學年的工作計劃；並預計2022/23學年起，學校已全面落實與維護國家安全教育相關的行政及教育措施，並在各學習階段推行。

若教師違《國安法》 可被停職或報警處理

至於處理教職員的行為及操守事宜，指引列明，若學校人員涉違反《香港國安法》，學校不應迴避，遇上嚴重或緊急情況應即報警，並附設「處理員工行為不當個案的參考清單」，要求學校在處理時考慮「應否暫停涉嫌行為不當員工的職務？」、「屬刑事性質的行為不當個案是否已向警方舉報？」等問題。

指引又羅列涉及學校政治宣傳活動的具體例子和建議處理方法，包括學生在校內佩戴具政治訊息的物件；在學校叫口號、拉人鏈、張貼帶有政治訊息的文宣或唱帶有政治訊息的歌曲；存有或展示懷疑港獨、宣揚或表達仇恨及暴力相關的物品；罷課以及發起或參與警方已反對的集會遊行，甚至要求同學表達個人政治立場等。可考慮的處理方法包括立即勸止、通知家長、向學生強調學校非表達政治訴求的地方、提醒有關行為可能涉及違反《香港國安法》、向警民關係主任求助，甚至「請即報警」。

教協副會長葉建源指，教育界應秉持原則，學生即使有不當行為，教職員亦應指導、提醒，直到以教學方式無法處理才會求助於社工或報警。「要以平常心處理，唔需要令大家好緊張，𥄫到實」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！