多間老人院舍先後爆發武漢肺炎，本報發現土瓜灣有持牌安老院於禁訪令下，仍讓院友自出自入，甚至疑似超收院友，安排入住另一大廈，懷疑無牌院舍單位。多名院友透露，每月身無分文，「總之綜援幾多，佢（院舍）就收晒。」院友每日四處拾荒，摷垃圾食執煙頭。涉事院舍女負責人激動否認無牌經營，反中傷院友：「佢哋講嘢有妄想症，亂噏嘢。」惟數日後，她急急遷走部份院友到安老院居住。

本周三政府突襲封鎖土瓜灣道定安大廈強檢，過去14日該廈附近最少16宗確診個案。涉事疑無牌院舍在益豐大廈13樓，距定安大廈僅一街之隔。

警告院友 「亂噏嘢」無得住

記者連日觀察，益豐單位無門牌，大門長開，約400多呎，設七個床位，住了六名精神病康復者，他們每日會到約百多米外的東興大廈源安護老院用餐，院友透露入住益豐方法，「去源安搵邱姑娘啦。」

其中四名院友指曾入住粉嶺慈欣之家，一年多前隨該院負責人邱姑娘搬來，他們均領綜援，每月住院費約4,000至10,000元，「總之綜援幾多，佢就收晒，（綜援金額）我哋唔知㗎。」

有院友指除獲源安安排食宿，邱姑娘間中上門，院友王伯稱「（邱）一個人對幾廿人，你唔打交、唔嗌交、唔爭嘢食，算好㗎啦。」連日所見，院友外出有時到源安食飯，有時在街上垃圾桶翻摷食物殘渣進食，又在地上執拾煙頭吸食。記者更目擊有院友在單位內親自分藥。

同層鄰居張先生指，無牌院舍一年前已運作，有人上門照顧院友，「着住（源安）制服送飯過嚟。」更曾撞破職員清潔。有女鄰居稱單位情況不佳，「啲院友可能打交，成日叫我哋幫佢報警。」

記者到源安查詢床位，邱以家庭式運作推銷，「我哋會睇得貼啲」，收費為綜援價約7,000元，不斷游說可隨時入住，該院牌照限定可收容10人，現場所見九個床位均有人佔用。以源安及益豐共收16人，每位收費7,000元計算，每月收入11.2萬元。

邱表示曾於粉嶺經營復康中心，後來大批院友隨她到土瓜灣生活，她仍有營運殘疾人士院舍「蘭之家」。邱是源安及已結業慈欣之家董事，在社署院舍名單，沒有蘭之家的記錄。

記者之後與邱對質，她反指有人多管閒事，「喺度誣衊。」當提及院友名字時竟諷斥：「佢哋有妄想症，佢知自己抑鬱、幻覺、幻聽，亂噏嘢。」又以做外賣辯解收費包餐，不斷推說「我唔識、唔知！」警告「你唔好亂噏嘢。」隨即匆匆離開。

對質後數日，益豐單位內有人聲但拒開門。記者在源安發現兩名益豐院友，他們稱已搬過來住，更稱「姑娘叫我哋唔好答記者問題，同記者傾偈就冇得住。」

床位不足罰則輕 定罪率低

前社福界立法會議員邵家臻指，經營院舍需領牌照或豁免證明書，後者申請門檻很低，「豁免證明書都唔攞，直接搵個單位擺床收人。」他斥經營者無良，「院舍係壞，政府係廢。」現時相關罰則過輕，「歷史上可能罰皮幾嘢。」加上床位不足衍生無牌經營，屬政府責任，他擔心無牌院舍情況，「（院友）好冇尊嚴，甚至可以話被虐待、被忽略。」

前立法會議員張超雄直稱，無牌院舍營辦人會自恃做善事，「有得食、有得住。」但實際毫無質素，缺乏照顧院友安排，「呢啲錢咁樣賺法都唔道德啦。」

大律師陸偉雄稱無牌營辦院舍的關鍵證據，包括是否向宿友收錢及提供持續照顧，例如清潔及三餐，「就咁畀一餐飯就唔算。」惟營運者可辯稱好心提供宿位和膳食，加上精神病康復者證供會遭質疑，故鮮見相關檢控。

但他補充，若持牌院舍在別處管理與院舍相關服務，另一處所形同「分支」，或違反《殘疾人士院舍條例》第22(1)(b)條，在牌照所示的院舍處所以外的任何處所內營辦、料理、管理或以其他方式控制該院舍，最高可罰款10萬元及監禁兩年，刑罰與無牌營辦院舍一樣。

社署指，全港334間殘疾人士院舍，三間持豁免證明書營運。2019年巡查殘疾人士院舍2,157次，僅發四封警告信，無定罪個案。過去三年，僅一間殘疾人士院舍違反上述第22(1)(b)條被定罪。