本來取消又復辦的牛年年宵市場明天（6日）開鑼，場內攤位大減一半，只餘球場兩邊擺滿檔口，中間變成闊寬行人大道，有檔主指，入場設多重措施，要嘟碼檔口又疏落，擔心生意比往年少。

食環署15個年宵市場增設人流管制設施，其中在維園銅鑼灣和天后入口，門外設鐵馬劃出輪候區，並設紅外線儀器偵測人流，門口展示紅綠燈和電視螢幕，供市民了解場內人流情況，如屬紅、黃級別，市民取籌後60分鐘內要入場，一籌限兩人。入場亦要量體溫，門外入場遵守事項又要求市民嘟「安心出行」碼。

維園場內不少檔主忙於準備，但場內攤位數量大減，所有檔口設在球場兩側，維園中間空出一條非常廣闊的行人路。有2000年起已在維園擺檔賣年桔的檔主料今年生意比去年淡市再少三成，「冇計啦，得咁少人流」。亦有檔主為做生意偷步帶客人入內率先揀花。

檔主指要嘟安心出行會令市民卻步

在年宵賣百合近5年的陸小姐指，老闆本身以數萬元投了一檔，如今獲派一檔，政府免去場租電費，因此老闆決定周日才開檔，她解釋年宵話不搞又搞令他們心情矛盾，不做還可索性放棄，「做呢，限制人流又真係有啲差別」，而且場內檔口擺位稀疏，難以聚人，加上要市民嘟安心出行碼，擔心會令部份市民卻步。她指今年花遲未到貨，疑因司機送貨受防疫措施限制，來貨價仍未知，但考慮到人流或大減，在年宵的貨量會比去年減少六至七成，以免滯銷。

桃花大王劉海濤則睇好生意，認為新年開心大家都要買花，桃花量與往年一樣，稍後會額外再預備5萬支菊花和3,000支百合在現場銷售，他又在銅鑼灣和灣仔各以10萬和8萬元租舖10天擺賣桃花，形容復辦年宵是好事，不怕無生意，他指成本增加，價格亦上調兩成，一株小桃花賣$380。

本來投16檔的千葉園獲派3檔近銅鑼灣入口，董事長楊尹俊表示政府場地租金向來不是最貴成本，反而主要來自人工、花場、種花等開支，即使免租仍要付運輸、搭棚等費用，不過坦言既然有場就專注賣靚蘭花給市民，雖然今年成本增但疫情下不敢加價，盼顧客開心度歲。他指經過上次取消又復辦，促政府做事最緊要有規劃，向檔主交代清楚做法，才能互相配合，不過坦言今年檔口少難料人流，對生意持觀望態度。

市民對入場掃碼反感表明「唔買囉，唔想嘟」

家住南區的郭女士指「年年都嚟買桃花」，預算$300至$400一棵，她對於門口指示「請掃描『安心出行』二維碼」反感，直言如果要嘟碼「唔買囉，唔想嘟，唔鍾意佢錄（收集）我啲嘢，知道晒啲私隱」，她亦認為食環署取消完年宵又復辦「諗嗰個傻㗎？都冇腦嘅」，同情檔主「好慘」。

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