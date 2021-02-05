壹傳媒創辦人黎智英被控勾結外國勢力和欺詐，早前遭終審法院暫時撤銷保釋，等候處理律政司提出的法律問題上訴，釐清國安法的保釋規定。案件本周一由五名國安法指定法官審理，亦是張舉能就職終院首席法官以來處理的首宗案件。司法機構網頁顯示，終審法院將於下周二頒佈判詞。

案件由五名國安法指定法官審理，包括終院首席法官張舉能、常任法官李義和霍兆剛、非常任法官陳兆愷和司徒敬，是張舉能就職首席法官以來處理的首宗案件。而本案沒有海外法官參與。

受爭議條文為國安法第42條，條文規定除非法官有充足理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，否則不得准予保釋。聆訊主要爭議包括法官衡量有沒有「充足理由」時，可否考慮施加保釋條件消減被告危害國安的風險；第42條的批准門檻如何詮釋，是否以「不准保釋」為前提而有別於假設准予保釋的一般原則。

若終院裁定律政司上訴得直，即法官李運騰犯錯，便會撤銷批准保釋的決定，黎智英要再向高院或其他適當法院重新申請保釋。若終院駁回上訴，黎則獲釋，保釋繼續有效。

【案件編號：FACC1/21】

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