教育局編制的國家安全教育指引昨（4日）傍晚出爐，涵蓋初小中文、常識科，至高中歷史、地理、經濟等科目，巨細無遺、無孔不入。小學生需要學習《國安法》的重要性以及當中4項犯罪行為的名稱和含義，中學生則要「明白」《國安法》「無損香港居民的權利和自由」和「認同」維護國安的重要性，目標於2022/23年全面落實相關行政及教育措施。有法律界人士批評，指引涉矮化理應獨立監察政府的法庭，有違法治精神；課程不止有「港版國安法」元素，還包括只適用於內地國家安全法的概念，「唔應該出現喺香港」。

記者 關玉婷 鄧力行 羅智堅

學生須明白「國家安全」的重要

「國家安全教育框架」文件長15頁，分八大範疇，以表列形式展述有關國安教育的學習內容。初小學生需要在音樂、常識科學習唱國歌和升國旗禮儀，又須認識「保護我們的人」例如警察、醫護和解放軍，並要「認識香港特區政府執行和維護法治的部門」，但例子不僅有警務處，更包括獨立於政府的法庭。初小學生亦要學習《國安法》中4項犯罪行為的名稱，即「分裂國家罪」、「顛覆國家政權罪」、「恐怖活動罪」和「勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪」。高小則要求學生認識這些罪名的含義，並以「校園安全」作類比，讓學生明白國家安全的重要性。學生亦要學習訂立《國安法》的背景和目的。

至於中學，框架訂明初中學生應了解4項罪名的具體規定，「明白」《國安法》「無損香港居民的權利和自由」、「中央有權直接處理香港維護國家安全的事務」，更要認識涉及國家安全的13個領域，涉及科目涵蓋中文、中史、歷史、地理、生活與社會、科學等；高中生則須研習領土爭端、經濟危機等議題，「認同」維護國家安全對保障國民安全的重要性，涉及科目包括通識、中史、歷史，連地理、經濟、企會財亦未能「倖免」。

中學地理生物科與國家安全掛鈎

教育局同時公佈小學常識、中學地理和生物科的教育課程框架，指引學校如何將各科課程內容與國安教育元素結合。當中初中地理科「從地理角度看疾病」選修單元中，學生需透過了解傳染病應對措施，明白保障國家安全的重要性；又建議安排學生內地考察，如到長江三峽認識三峽大壩如何維持水資源穩定、到珠江三角洲了解污染控制，及自古以來南海已是中國國土一部份等。高中生物科的課程框架更指透過認識本地和內地政府對傳染病防控的政策，「明白國家對人民健康的重視」。當局稱其他科目的框架亦會陸續公佈。

法夢成員：「嗰堆嘢唔應該出現喺香港」

民間法律評論團體「法夢」成員黃啟暘認為，《港區國安法》確有條文指會保障人權等，某程度合乎課程框架內容，但框架假定執行法律的人員必然正確，又將法庭列為「香港特區政府執行和維護法治的部門」的例子，矮化理應獨立監察政府的法庭，不符法治精神。黃擔心，雖然框架理論上只供學校參考，但教育局有懲罰老師的權力，將威脅到學校的學術自由。

黃啟暘更指出，教育局將不少沒有出現在《港區國安法》、只於中國內地適用的《國家安全法》概念，例如文化安全、生態安全「偷渡」進課程框架，強調《基本法》附件三只加入《港區國安法》，而全國性法律除列於《基本法》附件三不在香港實施，「所以就算接受《港區國安法》係正當法律，嗰堆嘢（文化安全、生態安全等）都唔應該出現喺香港」。

前教育界立法會議員葉建源批評局方在發表如此詳細的課程框架前未有諮詢，未能顧及前線教師的意見。他又批評指引過於詳細、涵蓋範疇太廣，中小學校長、老師均會感到有壓力。

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