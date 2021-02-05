確診武漢肺炎的六旬男病人李運強，早前未完成治療便逃離伊利沙伯醫院，三日後才被捕。李今承認一項任何人不得使他人蒙受感染罪，求情稱「仲有4支大頭針未打，你知喇，大頭針打肚臍，好痛」，故一時魯莽離院。裁判官斥李行為自私，「60幾歲仲怕打針」，竟因怕痛而罔顧其他香港人的安危，很大機會引發新一波疫情，最終判他即時入獄6個月。

案件今在九龍城裁判法院再訊，被告李運強（63歲）沒有律師代表，親自求情。他被控於去年12月18日至20日期間，在香港自知屬受指明傳染病感染的人，即2019冠状病毒病，仍身處公眾地方而使其他人蒙受感染的危險，違反香港法例第599A章《預防及控制疾病規例》第32條。

離院後「瞓街」 解釋指因寓所未完成消毒「有細菌」

獨居、依賴綜緩為生的李今指，自己身體越來越差，患有小腸氣及糖尿病，已排期做手術和覆診，希望法庭從輕發落，好讓他「過個好年」，直言希望可以罰款處理。暫委裁判官鄭潤聰聞言即打斷謂：「罰款一定冇可能，要判監。」

鄭官問被告為何離開醫院，李解釋謂：「我本來唔係走咗去，叫我執好嘢，又冇話轉房定點。」及後護士向他表示：「喂，你仲有4支大頭針未打。」被告今坦言：「你知喇，大頭針打肚臍，好痛。」故一時魯莽離開醫院。李不斷要求法庭從輕發落，稱判監會失去綜援等，「咩都冇」，更謂「我會死㗎」。

鄭官問被告離開醫院期間去了哪裡，被告稱「瞓街」，因寓所未完成消毒，「有細菌」。鄭官判刑指，本案案情非常嚴重，被告行為自私，情願睡在街上也不回家，有可能感染其他人。

病房門無人看管

鄭官向被告表示：「你60幾歲人仲怕打針，驚痛就罔顧香港其他人嘅安危，可能引致嘅連鎖反應非常大。」鄭官並謂香港有很多人出盡全力防止疫情擴散，被告的行為卻有可能引致新一波疫情，「仲走咗去兩日」，故此法庭必須向公眾發出信息，此等行為乃嚴重罪行，採納9個月監禁作為量刑起點，考慮被告認罪，判監6個月。

案情指，衞生防護中心職員於2020年12月7日告知被告，他屬於武漢肺炎確診者的緊密接觸者。被告被送往竹篙灣檢疫中心隔離，同月11日確診，同日被送往亞博治療中心，14日晚上入住伊利沙伯醫院B10病房。護士當時向他表明，必須進行強制隔離治療，未得醫院准許，不可擅自離院。

及至12月18日下午5時許，有清潔工發現被告離開病房，病房門無人看管，亦無上鎖。翻查閉路電視，發現被告於當日下午4時58分至5時02分期間在醫院自由走動。院方其後報警，警方到被告旺角住所尋找不果。

同月20日，有公眾人士聯絡警方稱看見被告，警方於當晚10時44分在長沙街近上海街找到被告，將他送院，被告23日檢測呈陰性，獲准出院，隨即被捕，警誡下稱「驚打針痛」故離開醫院。

【案件編號：KCCC3338/20】

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