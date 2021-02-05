港府抗疫不力，中聯辦今晚改以線上進行酒會。特首林鄭月娥在酒會致辭時指，她和特區政府今年將以「刻苦實幹」的工作態度，爭取肺炎確診數字「清零」。她又伺機向北京表忠，表明港府會以「忠誠勇毅」的決心全面落實《國安法》，「定當不辱維護國安的使命」，她及其問責團隊在面對各種批評和制裁時，定當抱持「真金不怕紅爐火」的態度。

中聯辦上載林鄭的足本發言。她先引述其功績，表明港府去年在多重打擊下仍能「砥礪奮進、止暴制亂、遏止新冠疫情，防範外部勢力干預」，並指港府今年將繼續全力以赴、迎難而上，更會以「刻苦實幹」的工作態度，爭取疫情確診個案「清零」，讓市民早日回復正常生活。

她續指，港府來年會抱以「忠誠勇毅」的決心全面落實《國安法》，「全面防範制止懲治危害國安的行為」，同時感謝中央支持，向北京表忠，讓香港參與大灣區發展，改善本港經濟、民生發展。

最後，她表示她和一眾問責團隊不會懼怕境外勢力對《國安法》的種種批評和制裁，亦不會因此而被威嚇，持「真金不怕紅爐火」的態度，「定當不辱維護國安的使命」，堅決全面落實《國安法》。

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