【本報訊】武漢肺炎疫情未平，非洲豬瘟又殺到。漁護署表示， 元朗黃泥墩一個持牌豬場檢測出非洲豬瘟病毒，共有六隻豬染病，全部均位於同一豬舍，該豬舍內全數約240隻豬均會被銷毀。署方已即時禁止有關豬場運出豬，直至另行通知，亦已派員巡查該豬場，並從場內不同豬舍抽取豬隻樣本檢測。漁護署稱今次個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應，強調非洲豬瘟不會傳染給人類，豬肉煮熟後，市民仍可放心食用。

漁護署昨發公告，指在元朗黃泥墩一個持牌豬場的豬隻樣本中，檢測出非洲豬瘟病毒。檢測結果為陽性的共有六隻豬，全部均位於同一豬舍，豬舍內全部約240隻豬均會被銷毀。署方已即時禁止有關豬場運出任何豬，直至另行通知。

漁護署指已派員巡查該豬場，並從場內不同豬舍抽取豬樣本檢測。豬場內其他豬舍的豬樣本，檢測結果均為陰性，人員巡查時並未有發現豬有健康異常情況。由於場內各個豬舍為分隔的構築物而不相通，亦實施嚴格的生物保安措施，在諮詢相關國際專家意見後，認為現階段毋須銷毀其他豬舍的豬。

漁護署：不影響整體活豬供應

署方續指，該豬場已徹底清潔及消毒，將調查非洲豬瘟病毒源頭，並就事件通知世界動物衞生組織，將有關樣本送往世界動物衞生組織的參考實驗室作進一步檢測。

至於涉事豬場三公里內亦有三個豬場，署方亦已即時巡查，同樣未發現有異常健康情況。漁護署已禁止這些豬場運出豬，並採樣及檢測，確保豬場沒有受到感染。

漁護署稱個案不會影響本地屠房運作，亦不影響整體活豬供應。所有運到上水及荃灣屠房的活豬會在24小時內屠宰，豬欄每日清空，並徹底清潔消毒。內地活豬運輸車及本地活豬運輸車亦會加緊消毒。

至於食用風險方面，漁護署指非洲豬瘟並非人畜共通傳染病，不會傳染給人類，不會構成食物安全風險，把豬肉煮熟後，市民仍可放心食用。