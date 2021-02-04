北面毗鄰深圳的上水，在武漢肺炎之前仍是連鎖藥房兵家必爭之地，行李篋與普通話令本區街坊也討厭。但疫情之後，昔日「重災區」新康街，藥房舖陸續落閘，反而有人逆市插旗開舖，不賣奶粉，只賣人情與本地生產雜貨。農曆年將至，店主邀請年輕人到場獻唱寫揮春，辦小年宵為街坊賀年，努力洗脫新康街「水貨街」之名，貼地推廣香港人用香港製造，「你想香港製造踢一場好波，真係幫幫手，入場買咗張飛先」。

「我哋都係抽流水響『天空之鏡』水啫」。疫情下新康街藥房接連結業，該街過往擠滿水貨客或行李篋一個二個，暫時絕迹，剩下的當年「水貨街」的餘影，還有政府於2002年將此地劃為行人專用區。新康街「上水貨舖」創辦人羅庭輝（Dream），活用此特性，每逢假日就在舖前舉辦小型活動，農曆年前星期，舖前又放着數張手工小木椅，讓路過白頭人聽聽年輕人唱歌獻藝，又找本地年輕書法家在舖門擺檔寫揮春，兼免費向街坊派發環保利是封。「匿喺D2 Place永遠都係嗰個同溫層，難得喺上水行人專用區，打破到同溫層，畀多啲人欣賞到呢件事都係好事」，由街坊神憎鬼厭的「水貨街」逐漸蛻變，他帶笑說着，「呢條有洗脫到少少污名嘅應該」。

該店一向有着各色雜貨，而農曆年前的假日，添上了揮春等店面佈置和人流，則活像個小型年宵。為應節上架蘿蔔糕，與所有上架貨品一樣都是香港製造，「我哋過年可以食返用我哋香港蘿蔔整出嚟嘅蘿蔔糕，係一件事嚟嘅」。他所指的一件事，指每底客人買到的蘿蔔糕，由構思、生產加工以至宣傳上架，整條銷售線上最少製造廿個職位，能幫助到廿名同路人。「如是者到整啤酒，或者過時過節有糭，我哋都繼續做，係刺激緊我哋嘅『內需』——用返中國術語」。他相信過往香港成功的方程式，今日可以重用，更可以發展出賣埠路線。

「14年雨傘運動後，更多人投身想為呢座城市付出，一直諗自己可以做啲咩呢？」Dream表示，希望可以借更多本地生產養活更多同路人，更希望可以將香港製造輸出外國，「我哋成個生產鏈已經斷得太耐，呢幾年新入場想搞香港製造嘅，同搞對應銷售平台，條路需要一齊去行」。但要做到本土人養活本土經濟還差多遠？他以其店舖為例，笑言離回本還差很遠，但堅持相信這仍是可行的方案。

但本地生產常給人又貴又難買的印象，Dream指，問題源於已「上岸」的連鎖集團不願對小品牌施予援手。他解釋，大型連鎖超市上架費用昂貴，令每件產品利錢下降，而超市又會要求「最少供應量（MOQ）」，種種規矩，令本地小型製造商無法追上集團要求。「大型超市係唔會有心同你呢啲本土廠仔共同成長，你做唔到就躝，反正我亦唔care，搵啲有實力嘅人嚟，畀到我要嘅數量質量，同可以欺壓到嘅價錢」，他續笑言，「 呢個世界唔缺啊呢類廠」。他又以啤酒廠舉例，大陸廠一個釀缸10,000公升，香港一缸才200公升，變相本地要開機50次才等於大陸生產一次，人工卻是50倍，定價才因此上升。

要支持本地產業，Dream認為港人兩年來都是訴諸於民族情緒，但他相信，本地人在製造產品的心思與細節上，絕不比日韓出品差。他認為港人要對自家出品有信心，「我哋有辦法做得好過人。就算同大陸買菜，嚟到香港都已經係3、4日嘅事，搞咩棵菜仲可以同新嘅一樣，中間落過啲咩呢？呢啲係我哋應該要去諗」。他又以香港足球為例，指常聽說港人不願花百多元買門票支持，「咁屎波你叫我入場睇？」，但他一句反駁「你係咪要佢無資源情況下自動自覺踢好場波？」，直斥不合邏輯，故言「你想香港製造踢一場好波，真係幫幫手，入場買咗張飛先」。

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