【本報訊】政府2016年曾向立法會建議修訂《醫生註冊條例》，包括將海外醫生來港途徑之一的有限度註冊，有效期由不多於一年延至不多於三年等。多個醫療組織當時在立法會靜坐抗議，時任醫學界立法會議員、有怪醫之稱梁家騮「拉布」，令該議案未能在當屆會期內通過。他昨回應本報查詢時反對引入海外醫生，但坦言「𠵱家香港呢個社會，係咩都阻止唔到」，相信措施最終會順利落實。

現時海外醫生可透過有限度註冊來港，但只可進行指定工作，包括於大學從事研究、為醫管局及衞生署進行臨床工作等。如想取得執業資格，則須應考醫委會舉行的執業資格試，合格才可在港行醫。

2016年醫學界靜坐抗議

政府2016年曾向立法會建議修訂《醫生註冊條例》，包括將有限度註冊有效期由不多於一年延至不多於三年等。惟建議遭多個醫療組織反對，部份醫學界人士更到立法會外靜坐抗議，時任醫學界立法會議員梁家騮透過不斷拉布，令該議案未能在當屆會期內通過。修訂最終經多方商討，相關草案2018年獲通過。

梁昨回覆指堅持反對引入海外醫生，指公營醫療系統問題源於醫管局內部資源分配不均，引入海外醫生只會「大開中門」，影響醫生水平。他又表示，2016年其拉布行動是為了公眾利益，只是時勢使然，但他坦言現時立會已淪橡皮圖章，市民「係咩都阻止唔到」，又批評政府政策「冇乜邏輯可言」。

有資深公立醫院醫生批評，林鄭以人手短缺為藉口，整頓換血為實。另有公立醫院醫生直言，「好明顯𠵱家立法會無咗泛民，建制派話過就過」。

醫管局員工陣線副主席羅卓堯質疑，引入海外醫生無助解決公私營人手失衡，「既然係冇乜用，好難唔令人感覺係政治任務囉」，擔心有更多質素參差的內地醫生來港執業。他憶述，曾有內地醫生在公立醫院工作時，有病人心臟停頓須搶救，「Call佢第一次唔應機，佢竟然話叮緊飯」，形容兩地工作文化及標準均相異，對此不能接受。