百多名示威者前年平安夜在港島一帶高叫口號，防暴警在灣仔警察總部對開截停示威者，並在其中一名男子背囊內找到一塊類似打籃球練習用的戰術板及一支雷射筆。涉案男子被控在公眾地方管有攻擊性器罪，今日受審。庭上播出事發片段，男子當時用手機拍攝警方，遭警員喝斥：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」另有警員呼喝被告謂：「唔得呀？阿sir做嘢係咪要你教？」

報稱保險經紀的被告許成（23歲）被控於前年12月24日在灣仔皇后大道東及正義道交界的公眾地方，無合法權限或合理辯解而攜有一個能發出雷射光束的裝置。

警員14993謝瑞倫事發時駐守港島總區第二梯隊，他今供稱警方當晚截停百多人，其間他要求被告出示身份證，惟被告表現不合作，又用手機拍攝警方。雙方擾攘一陣，被告終於放下背囊。他在被告背囊內找到一塊類似籃球練習用的戰術板、伸縮棍及雷射筆，於是拘捕及鎖起被告。

庭上播出警方拍攝搜查被告的片段，片段可見被告拿著手機，有警員要求被告停止拍攝，更對被告大聲說：「唔得呀？阿sir做嘢係咪要你教？」又有警員謂：「懶醒！懶叻！熄咗佢！」被告及後應警員要求說出全名及身份證號碼，有警員要求被告大聲再說一次。當從被告背囊找到一戰術板，謝問被告：「你做咩嘢？做教練呀？」聆訊下午繼續。

【案件編號：ESCC1593/20】

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