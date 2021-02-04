【武肺第四波】

【本報訊】封區已融入港人生活，政府連續數日突閘封區僅找出一名初步確診者，遭質疑封區無效，惟當局死撐封區大龍鳳，昨晚再封鎖油麻地及旺角。其中油麻地涉及四條街，部份樓宇更是10日前曾封鎖檢測，居民怨聲載道質疑封完又封無作用。政務司長張建宗昨晚到油麻地巡視，其間遭街坊大叫「唔好做騷啦」。有區議員指，早前爆疫的大廈於強檢後並無新增個案，認為政府再封區缺乏理據。

政府昨晚7時再突閘，公佈封鎖碧街7A-27A號、東安街2-50號、廣東道833-889號及登打士街10-16號，涉及20幢住宅樓宇，影響2,000人，該區域過去14天至少有42宗個案，其中碧街是十日前已遭封鎖。封區前，大批警員到場拉起封鎖線，剛落閘收舖商戶及準備下班員工頓感愕然，有人走遲幾分鐘便被困。

洗衣舖店員急收舖

當時正值下班時間，不少市民返抵住所樓下始知封區，蔡先生稱收到妻子通知趕回家，子女今早需上網課，擔心檢測影響小朋友學習，同時擔心年幼子女難以接受鼻咽拭子檢測。雖然上次封區並不涉及其寓所，惟蔡先生認為兩次封區對市民構成嚴重不便，而且成效令人質疑。

有住在上次封區範圍樓宇的市民指，之前封過，現在又封，質疑上次封區是否有用，並指昨日封區十分突然，認為當局逐區逐區封，不知何時完結，勞民傷財。廣東道有洗衣舖職員稱，當得悉封區立刻通知老闆關門離開，避免被困，「呢度冇地方瞓，又冇被鋪，點搞呀」。當時有女街坊正在髮型屋洗頭，得知突閘封區，她急急用毛巾裹頭離開回家，「冇辦法啦，又唔係第一次」，而一街之隔的髮型屋未受影響，有女士繼續染髮。

另外，封鎖區內一名凍肉舖職員欲離開，但走不遠即遭南亞街坊截停，再遭警員帶回封鎖區，事後有指該男子擔心被迫留在舖位過夜而出走。

街坊大嗌：唔好做騷

在廣東道經營咖喱屋的外籍男子Devi，其餐廳納入封鎖區，他指當時有警員着他五分鐘內離開，否則要通宵禁足，他與員工收拾後欲離開卻遭阻止，「I feel bad, I have no choice」十分不滿。他又稱，之前曾做三次病毒檢測皆陰性，今次是第四次。

昨晚10時，政務司長張建宗及食衞局長陳肇始到油麻地巡視，其間遭街坊大叫「唔好做騷啦」，又質問他白攞人工。油尖旺區議會副主席余德寶指，疫情下油尖旺第六度被封區，佔全港封區次數一半，「點解政府咁鍾意突襲油尖旺」，更希望解釋，碧街一帶短時間二度被封的原因。

當區區議員李偉峰指出，是次封區範圍內的順安大廈曾接受強制檢測，惟檢測期後並無新增確診個案；上次封區前，他已向民政處提出碧街15-27A衞生環境惡劣，要求派員清潔，導絕病毒傳播，惟至今未有行動，卻第二次封區，炮轟政府浪費資源。