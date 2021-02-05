武漢肺炎肆虐，連醫護人員稍有不慎都相繼中招。位於中環的診所中心「尚至醫療」於本周二（2日）公佈有員工確診，該名護士於上月29日發病，午膳後發燒，錄得38度體溫。港大微生物學系講座教授袁國勇今天（5日）受邀巡視診所環境，評估該處並非感染源頭；該名確診護士居於疫廈，相信病毒源頭來自社區，但患者先後向該診所和另一私家醫生求診，醫護人員都「走漏眼」，未有派樽做檢測。

袁指，很多醫生都有誤解，以為武漢肺炎症狀較流感嚴重，加上該護士數日前曾做檢測，結果呈陰性，所以有所鬆懈。他強調，當出現症狀時，檢測結果較為準確，呼籲市民一有輕微病徵就要接受檢測。

袁國勇：醫生護士都出事對我嚟講好大件事

袁國勇於診所逗留共2小時後見記者。他解釋到場巡視原因時指，經歷2003年沙士的慘痛教訓後，深明當疫情爆發之際，千萬不可令醫療系統癱瘓，令人心惶惶，「醫生護士都出事，對我來講係好大件事、好緊張」。

他認為如防疫措施做足，醫護感染機會理應極低，續指檢視過診所中心的通風和污水系統後，認為環境安全，因醫療系統感染的風險不大，反而，該名確診護士居於疫廈，相信病毒源頭來自社區。

對疫情回落感到樂觀

被問到近日確診數字不穩，如何評估疫情趨勢？袁估計，新年前做到確診數字「清零」好困難，「疫症圖表高高低低，多嗰陣你唔好太擔心，少嗰陣你唔好太開心」，但對疫情回落感到樂觀。

維園花市明天開鑼，袁直言「市民已經屈咗一年」，他亦希望新年有過節氣氛，只要當局能妥善控制人流、花檔之間有足夠距離，戴口罩買花，應該安全；但他亦呼籲市民「唔好去咁多」，避免排長龍和逼巴士等人群聚集。

對於政府提出修改醫生註冊條例，立法引入更多非本地培訓醫生，可免考執業試在醫管局等本港公營機構工作5年，便可在港獲正式註冊，袁拒絕回應事件，稱「我唔答呢啲」。

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