特首林鄭月娥昨日於特首答問大會上提出包括區議員宣誓、起底刑事化、引入外地醫生等有爭議立法修訂；立會無民主派立會議員下，林鄭更有信心在今個立法年度通過。有政界中人指，從林鄭昨日不斷肯定現時立法會狀況，可預期反對聲音近乎零、沒任何制衡力量的立會，正是林鄭甚至北京「理想」的立會，「即係將香港立法會澳門化」，但他提醒這不代表社會無反對聲音，「只係民間反對聲音再冇機制反映出來」。

該政界人士指，林鄭昨以立會「大致回復正常」形容沒有民主派立會，又稱若仍是去年的立會，「起底」刑事化、區議員宣誓等立法根本不敢提出，「從中可見，林鄭認為冇民主派嘅立法會先係『正常』，有先係『唔正常』」，而林鄭昨日指即使有人不滿政府做法，只要認為有關做法利民，政府也不會「跪低」，「呢個反映民意已經唔係政府施政考慮因素」。

建制內難再反映民意

結合這些思維，該政界人士預期，即使9月可以如期選立會，「到時相信絕大部份民主派都冇得選」，他最「樂觀」預期，立法會將「澳門化」，「即係只有聽話民主派先有得選，仲要議席得十席、八席，唔可能影響到政府同議會」，到時政府要過23條也好、冇普選政改也好，全部也可過立法會，「用林鄭自己說法，就係可以畀政府做事，基本上再冇任何阻力」，但他指這不代表社會無反對聲音，只是以建制中再無渠道反映社會民意，「即使立會冇晒反對聲音，唔代表社會不滿冇晒」，長遠來說「市民咪各自打算，有錢就移民，冇錢咪唔出聲搵錢，搵夠錢再移民」。

季陶

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