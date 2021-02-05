政府每晚擾民式封區，但找到的確診個案少之又少。早前被圍封的長樂街找到一宗不確定個案，最終顯示病人已有抗體，即之前已受感染。呼吸系統專科醫生梁子超表示，社區有其他類似個案並不出奇，感染者仍具傳播力時未被發現，其間可能已在社區播毒，是目前本港未能清零的原因之一，也顯示政府盲目封區無助找到更多具傳播力的個案。

相信病人曾受感染 具傳播力時未被發現

衞生防護中心今日（5日）指，早前長樂街多個號碼被圍封時，找到一宗不確定個案。病人送入院再抽樣檢測，抗體檢測呈陽性，相信病人之前已受感染，可能無病徵。因病人的PCR檢測不能確定病毒，故不會將他列為確診個案。

呼吸系統專科醫生梁子超表示，社區有其他類似個案不出奇，相信病人曾受感染，具傳播力時未被發現，之後出現抗體或不具傳播力時才被發現，對阻截病毒傳播沒作用，也是本港未能清零的原因之一。

專家建議增加檢測覆蓋率更有效

他指，現時政府於大廈有一宗確診個案或污水檢測呈陽性便圍封，因大廈未顯示很強的傳播訊號，故只檢測到極少個案，甚至檢測到的個案是之前已受感染及不具傳播力。

若大廈只有一宗確診個案，但沒其他高危因素如多劏房等，只需強制檢測，但可為附近社區提供流動檢測，令居民願檢盡檢，增加檢測覆蓋率，並於24小時內有檢測結果，反而有機會發現更多個案。

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