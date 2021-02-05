民主派4名議員公民黨楊岳橋、郭榮鏗、郭家麒和專業議政梁繼昌去年11月被人大DQ議員資格，立法會行政管理委員會今日開會討論是否追討4人的薪津。行管會主席梁君彥表示，會向4名前議員提出和解建議，磋商酬金及開支事宜，意味不會追討4人由8月起至11月的薪津。梁繼昌回覆《蘋果》表示，由於程序仍在進行中，不會作任何評論。

梁君彥指，行管會考慮到以往先例、法律意見、法律費用及成功追回款項的機會等，決定沿用上一次有4名議員被取消資格的方法，提出和解協議。

他又指今次處理方式考慮到「法、理、情」，又透露雖然今次由人大出手DQ，但所獲得的法律意見與上一次由法庭在人大釋法後DQ議員一樣。

翻查資料，上次社民連梁國雄、姚松炎、前香港眾志主席羅冠聰、劉小麗被DQ時，行管會亦提出了和解建議，要求4人歸還已預支的營運資金，扣取14日之前發放的工作開支、在指定時間歸還資本項目，例如電腦和手提電話；另外議員必須歸還由人大裁定被DQ當日起已支的款項，當時4人需要償還的款項由19萬元至31萬元不等。

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