【本報訊】連日勞民傷財的突擊式封區多次，激起民憤。特首林鄭月娥繼續死撐封區有科學基礎，預告會繼續封區至年廿九。

稱有科學基礎

立法會議員熱血公民鄭松泰指林鄭於述職前開始圍封個別區域，近日每晚的圍封行動令基層市民誠惶誠恐，而且多數集中在基層地區，質疑當局階級有別，並關注「突襲圍封」是否變相全民檢測。林鄭回應稱，封區與述職無關，近日採用的圍封形式是希望做得更徹底，力撐當局選擇的地區做強檢，有科學基礎但非完全科學。

截至昨日，除了屯門豐景園第一座和觀塘麗港城第5、7座為私人屋苑外，其他受限區域主要為基層地區，如深水埗、油麻地、天水圍等。林鄭強調，受限區域多數在基層地區不是因為階級問題，又指早前歌舞群組在「高貴地方」出現，一樣要受檢疫，更稱「如果需要做，會做到年廿九。」

至於被質疑防疫工作「食詐糊」，林鄭指封區強制檢測的工作不能以找出多少確診個案來量度成效，認為找不到病例也是好的指標，反映疫情有下降趨勢。

食衞局副局長徐德義昨於疫情記者會指，受限區域的檢測與其他檢測不同，他解釋，一般到檢測中心的檢測須等三天才有報告，但封區檢測可於10幾小時內完成，並有結果。他又指，第四波疫情的變化與早前不同，曾在高位維持四星期，慢慢回落後又反彈，因此在檢測方面要多想辦法，政府會不斷「細化」檢測。