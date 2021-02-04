香港恒生大學有學生前日（2月3日）確診武漢肺炎，有該校學生向《蘋果》投訴，校方將確診者相關的六名接觸者一同轉往同一棟宿舍不同樓層隔離，同層毗鄰房間尚有其他學生居住，引起宿生恐慌。

恒大生Alex（化名）向《蘋果》透露，校方本周一深夜發電郵通知全校，稱接報一名學生初步確診武漢肺炎，該人並非宿生。住宿書院事務組（RCU）翌日再發電郵指，確診者的4名接觸者，以及接觸者的2名同房，一共6人須隔離。校方將6人由原本居住的宿舍，一同轉到3號宿舍應急房間（emergency room）隔離。至於轉宿過程中，校方有否提供適當防護裝備或措施配合，以及6人曾否接觸他人，校方的電郵則未有交代。

本周三校方再向宿生發電郵稱，收到衞生防護中心通知一名宿生被送往檢疫中心，但沒有透露是否上述被隔離的6人之一，又解釋校方已邀請「專業部門同事」評估，認為調宿安排不會對其他宿生或職員構成健康威脅。

不過本身居於3號宿舍的Alex質疑校方說法，指隔離人士被編配在3號宿舍3個不同樓層單位，與其他學生及舍監為鄰。他認為校方應清空鄰近隔離者的房間、甚至全層單位作隔離用途。

該校3號和4號宿舍是相連設計，1號和2號宿舍則屬單幢式。以Alex所知，其他宿舍都有空置房間，不明白校方為何要把6人遷往3號宿舍。他又引述3號宿舍舍監稱，事前並不知悉有同學需要隔離，直至校方發電郵，舍監才向宿舍管理部門了解，再向學生交代。Alex批評校方未有顧及其他同學的安全，亦沒有詳細交代事件，不少宿生均擔心會有傳播風險。

恒大發言人回應稱，上述6人乃按照衞生防護中心建議自我隔離，其中2名宿生後來被列為密切接觸者，已被送往檢疫。

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