【本報訊】林鄭昨預告將立法引入更多非本地培訓醫生後，立法會衞生事務委員會今即討論有關事宜。立會文件顯示，政府將成立委員會，成員包括衞生署長、醫管局行政總裁、醫委會主席、醫專主席、兩間本港大學醫學院長及政府委任成員。委員會其後會制定認可醫學院名單，向食衞局長作建議。認可醫學院質素須與本地兩間醫學院相若，初步醫學院數目約在100間內，名單每三年會檢討一次。

文件又指，相關醫生須為香港永久性居民，之後必須獲醫管局、衞生署、港大或中大錄取，獲取專科資格後在相關機構工作一段較長時間，建議為期五年，之後可在港正式註冊。

星名單僅四內地院校

香港的競爭對手新加坡亦設立認可海外院校醫學院名單，有關醫科畢業生符合資格，可免試在新加坡執業，當地2019年大削認可名單至約100間，當中內地院校更減半至只剩四間，包括北京大學醫學部、復旦大學上海醫學院、清華大學（北京協和醫學院）及上海交通大學醫學院。而根據QS 2020年的世界醫學院排名，北大排第50、復旦及交通排第51至100，清華排第101至150；港大及中大醫學院分別排34及43。

有熟悉醫學教育的本港醫學院教授相信政府會參考新加坡模式，以國際排名作為制定名單基礎，當中有部份內地大學醫學院在國際排名靠前，有機會納入名單。他認為「如果政府根據國際排名做標準，咁唔需要驚會有內地野雞大學；但如果政府以政治操作，自己整個100大名單，就會變成無掩雞籠，咩人都嚟得」。

公共醫療醫生協會會長馬仲儀則指新加坡已不斷收緊認可院校，「人人最信自己大學畢業嘅學生」，而且新加坡是主權獨立國家，香港並非有主權獨立，將來認可醫學院名單傾向哪一方面，公眾可自行判斷。