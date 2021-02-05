被政府形容為「沉重教訓」的沙中綫工程超支不斷，不同路段的通車日期亦一拖再拖，令外界關注往後各項鐵路工程的進度和監管。運輸及房屋局局長陳帆指，政府將計劃於2022/23年成立鐵路署，加強政府對鐵路規劃及項目推展的監管。鐵路署將隸屬運房局，將會開設3個新首長級公務員常額職位。不過，有議員質疑鐵路署成效，認為新署長未必有足夠權力作調查，「一鐵獨大」問題亦並非單靠新設的部門便能輕易解決，對鐵路署的成立有所保留。

立法會鐵路事宜小組委員會今召開會議，陳帆於會議上表示，明白公眾對鐵路的成本、時間質量以及營運中的鐵路安全方面的關注，而政府亦絕對有信心處理以上事項。為加強政府對鐵路規劃及項目推展的監管，政府將計劃於2022/23年成立鐵路署。

陳帆續指，新設的鐵路署將會把路政署鐵路拓展處和機電署鐵路科二合為一，負責整個鐵路周期規劃、施工及營運等。在不同工程項目中，鐵路署亦會成立不同的項目委員會和獨立鐵路專家諮詢委員會，就項目的策略性及關鍵事宜提供指導，並檢視政府監察和控制項目措施的力度。鐵路署亦會設立主動匯報和預警機制，以及早處理問題減低事件影響。

人手編制方面，陳帆指，鐵路署將會增設3個新首長級公務員常額職位，一個首長級編外職位將會轉為常額職位。非首長級職位方面則有94個，每年平均員工開支總額約1,443萬元。

葉劉：當年港府讓港鐵「一鐵獨大」是一個錯誤

不過，一眾議員對鐵路署能否監管港鐵均有所保留。新民黨葉劉淑儀指，港鐵坐擁太多工程項目，而當中施工問題亦有很多，「尋日特首答問會林太（林鄭月娥）都有講，係畀咗太多嘢港鐵做」，加上港鐵又要到不同國家做「虛榮項目」，如管理瑞典的鐵路等，難以管理工程項目。她又指，當年港府讓港鐵「一鐵獨大」是一個錯誤，「呢啲唔係鐵路署可以搞得掂？問責呢？而家畀市民印象係一做唔掂就開位」，又指開設新部門如此龐大的項目，應交予下屆政府研究。

不排除引入新營運者經營獨立鐵路線

陳帆回應指，認同港鐵的重點應放回香港，又指假如日後有個別獨立鐵路路線，不排除會考慮是否及如何引入新營運者，「但呢個唔係一朝一夕嘅事」。

實政圓桌田北辰則關注新署長監管的權力問題，他認為新署長必定要親力親為落地視察，亦質問陳帆是否會堅定不移支持新署長做調查，「新署長係咪有足夠權力去做查核？心態上有無嗰種『魔鬼在細節』嘅心態？」。

陳帆指，新署方必然有局方及政府全力支持，又指自己一向認為「無參與、無到過現場視察同調查嘅人，係無發言權」，新署長人選必定是「查到水落石出先放手」之人。

易志明質疑機制成效：如果港鐵早幾年主動匯報，你就唔會有事啦

勞工界潘兆平則問及鐵路署人手編制及其成本效益，運輸及房屋局副秘書長（運輸）葉李杏怡指，現時是「絕對需要」才提出相關人手建議。陳帆補充指，新設的部門的監察和規管屬前瞻性，例如會派員現場監察一些無法重複測試的工程，「施工嗰陣已經係現場監察」。他又指，假如工程出現問題，整個社會、市民都要付出「極大代價」，「我哋已經將必須嘅人手壓縮到最少，由呢個角度睇係物有所值」。

航運交通界易志明則質疑局方所指設立的主動匯報機制，「如果港鐵早幾年主動匯報，你就唔會有事啦」，建議署方應借調人手到港鐵工作及視察，「如果唔係你都唔知每日發生咩事，工作文化究竟點建立」。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！