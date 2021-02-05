前香港眾志成員林朗彥因反對新界東北發展撥款示威案，先被判社會服務令，後於2017年被律政司覆核後改判監13個月。他因不滿判囚多於3個月便不能在5年內參選的規定，同年向高等法院提出司法覆核，要求撤銷該項參選規定。高等法院今天原定聆訊是否受理案件，惟申請和答辯雙方已達成共識，撤回申請，案件撤銷。

申請人林朗彥及答辯人律政司司長均沒有派代表到庭。法官周家明開庭指，申請及答辯雙方已同意撤回案件，庭上宣佈撤銷案件，不作訟費命令。

林朗彥因前年6.21包圍警察總部案件，上月被判囚7個月，申請保釋等候上訴亦被拒，目前正服刑。

根據早前入稟理據，申請一方認為倘若犯罪的人仍能在選舉中當選，代表選民信任其道德；而且由定罪日起計禁選5年的規定，不會考慮罪行嚴重性，變相懲罰罪行較輕、刑期較短的人，令他們出獄後仍有長時間不能參選，規定太嚴苛，兼且對社會弊大於利。

而反對新界東北發展撥款示威一案，一眾被告先是被判接受社會服務令，及後經律政司上訴，12名不認罪的被告遭改判即時入獄13個月，認罪被告則判監8個月。及至2018年，他們於終審法院就刑期上訴得直，終院法官指高院法官量刑起點過高，判各人可即時釋放。

據了解，與林朗彥一同入稟的黃之鋒，較早前亦已向法院提出撤回司法覆核申請，並獲接納。

【案件編號：HCAL883/17】

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