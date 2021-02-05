本港接種疫苗落後於鄰近澳門及新加坡，至今未有疫苗供港。世衞的COVAX疫苗全球獲取機制日前公佈首輪疫苗分配計劃，當中香港未獲分配任何疫苗，而已開始接種德國BioNtech的新加坡，則獲分配約28.8萬劑英國阿斯利康疫苗，南韓也獲分配約190萬劑英國阿斯利康疫苗。政府專家顧問許樹昌表示，相信因本港已於預先採購協議會訂購約2,250萬劑疫苗，而世衞會根據相關地方於預先採購協議會訂購的疫苗數量而進行分配，故本港在首輪分配中未獲發任何疫苗。

根據世衞網頁資料，在COVAX疫苗全球獲取機制首輪分配計劃中，包括3.36億劑英國阿斯利康疫苗及約120萬劑德國BioNtech疫苗。獲分配最多疫苗是印度，獲9,720萬劑；較富裕國家包括加拿大、新加坡、南韓及紐西蘭也獲分配疫苗。世衞將於本月底開始分發疫苗，不過香港卻落空。

此外，立法會衞生事務委員會今早討論抗疫措施，食衞局局長陳肇始表示，正密切聯絡科興疫苗，希望科興本月會提交數據，接獲數據後會安排專家委員開會。她又指，希望農曆新年後可有序逐步有條件放寬社交距離措施，但同時要視乎疫情而定，而相關政府部門會與業界商討感染控制措施的要求。

封區勞民傷財 田北辰嘲：「傳你哋向地圖掟飛標」

會議上多名議員質疑接連封區勞民傷財，田北辰表示「外面傳你哋向地圖掟飛標」，並批評政府於追蹤地盤爆疫漏招，要求政府圍封全港地盤12小時進行檢測。陳肇始重申，封區有助找出隱形個案，若找不到個案，顯示該區「清零」。

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