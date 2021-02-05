網民前年10月在尖沙嘴發起追究警暴遊行，最終演變成警民衝突，警方晚上在旺角施放催淚彈驅散人群。當中有男學生被指管有行山杖，背部連中5發胡椒彈後被拘控，及後在警署被指背囊內藏有雷射筆，事後被控在公眾地方管有攻擊性武器罪，經審訊今被裁定罪成。裁判官梁嘉琪稱判刑選擇不多，將被告還柙候判。被告臨入羈留室前，將個人物品交給患有思覺失調的母親，並與到來旁聽的親友揮手及做出加油手勢後步進犯人欄，母親隨即抱頭痛哭，需由他人安慰。

身兼民協幹事的被告陳偉亮（18歲）被控於前年10月27日在旺角道近敦彌道的公眾地方管有攻擊性武器、即一個可發出雷射光束的裝置。

辯方在聆訊期間表明涉案雷射筆的證物鏈出現問題，指控方未能證明該雷射筆屬於被告，亦不能證明被告管有該雷射筆的唯一意圖是用作傷人。

裁判官梁嘉琪今裁決時指出，所有控方證人證供清晰，接納他們的證供，又指證人口供紙較庭上供詞簡單，認為這屬合理，且紀錄不夠完整不等於證物鏈斷裂。

至於有警方證人起初做快速檢查時找不到雷射筆，梁官指涉案雷射筆僅長三吋，證人做快速檢查之目的在於尋找利器，找不到雷射筆並不奇怪。

梁官續稱，控方證人在現場見到被告孭著背囊逃跑，屢發警告，被告仍不願停步，遂向被告發射五發胡椒球槍，成功制服被告並帶返警署。被告在警署內一直抱著背囊，雷射筆與被告手機等其他個人物品一起放於背囊內。

梁官裁定被告管有雷射筆，再加上被告裝束，被告實可預期有衝突發生，而雷射筆屬「3B」級及寫有「Danger」警告字眼，梁官不接納辯方指雷射筆用於煩擾警員的說法，認為唯一合理推論是用於傷人，裁定被告罪名成立。

辯方求情時指被告現年18歲，是副學士學生，亦是民協兼職幹事。被告來自單親家庭，母親患有思覺失調，需由被告陪伴覆診。被告讀書時獲51次優點嘉許，亦曾到區議員辦事處派發抗疫物資。被告的志願是做社工，希望令社會更美好。辯方又指本案沒人受傷，亦不涉大型衝突，屬同類罪行較輕微的案件，望能輕判。

辯方又呈上多封由被告校長、母親、同事及上司撰寫的求情信，他們在信中讚揚被告為人正直、肯拼搏、有責任感、只顧付出，不求回報。

惟梁官指被告被定罪，判刑選擇不多，將案件押後至本月19日，先索閱被告的更生中心及教導所報告，被告須還柙候判。

【案件編號：KCCC1661/20】

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