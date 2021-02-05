中大早前高調發表兩份聲明稱：「對於校內一小撮成員採取激進甚至違法的行為，無論行動背後有任何訴求及目的，也不能作為辯解的理由，必須承擔後果。」對於校園內發生的違法及違規事件，大學必定嚴肅處理，並有責任配合執法部門的工作。」香港中文大學就中大學生會幹事會候選內閣…… 涉及對大學的失實指控及有可能違法的言論，表示強烈反對。」「大學並非法外之地，不會容許校園出現危害國家安全之事。大學有權對鼓吹違法言論及行動的員生作出嚴厲處分，包括終止有關員生或組織的職務。」下款署名集齊校長段崇智以及九大書院院長，十個白髮師長，對自己的學生群起圍攻，真可謂曠世奇景。

中大是否有權終止中大學生會幹事的職務，甚至終止整個中大學生會運作？依法說法，中大學生會乃根據《中大學生會會章》成立，而《會章》則建基於香港法例第1109章《香港中文大學條例》中《香港中文大學規程》規程25第7條，即「香港中文大學可設有香港中文大學學生會，其章程須經大學校董會批准」。《會章》清晰設下一整套完善、行之有效、而大學亦一直承認及支持的監察和懲治機制，其中並無任一條款賦權中大校方終止學生會幹事職務乃至整個學生會的權力。而在《會章》之外，即使我們翻查整章《香港中文大學條例》、其他附屬法例、乃至中大學生會的整部歷史，也並無哪怕一行半句可用以支持中大校方「有權終止有關員生或組織職務」的說法。 假如中大死命一意孤行，那他們又可以有甚麼手段呢？其一，由於中大學生會並非獨立註冊的社團，而是一如其他學院和部門般隸屬於中大架構之下，他們或會如人大釋法般，大石砸死蟹，強辭稱自己有權管理自己架構下的組織，包括終止職務；這似乎也是中大目前暗示會採取的做法。這一做法最大的問題，是法律基礎薄弱，非常容易受到學生會依《香港中文大學條例》提出司法覆核來挑戰。當然，法治已死，況且大學財雄勢大，真要上法庭與貧苦學生死磕，贏面也不算太低。

另一做法，則簡單得多，也暴力得多：將有關學生的學籍開除。根據《會章》第56條丙，凡喪失中大全日制本科生資格者，便會立即喪失擔任學生會職務的資格。因此，只要校方「踢佢出校」，即便是學生會會長，也會即時自動喪失職務。

有朋友跟我說：「唔會嘅！直接踢出校喎，中大點會咁黐線呀！」我提醒他說，2018年10月，理大便已經勒令過張貼港獨標語的研究生何俊謙退學；科大學生會會長麥嘉俊，也於早前因舉辦周梓樂追悼會而遭停學半年。事實上，早在2017年9月，我因民主牆事件而被中大校方審訊時，已有高層私下跟我說「上面好大壓力，要我哋交你出嚟，甚至有人暗示要踢你出校。老實講，我哋都身不由己，我哋都要做嘢交差呀。」這個「上面」，相信不是錢穆唐君毅牟宗三等創校先賢，更不是孔夫子萬世師表。2017年沈祖堯尚且頂得住的壓力，恐怕今日段崇智已經頂唔住，也無意再為學生去頂了。

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