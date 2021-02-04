【本報訊】特首林鄭月娥宣佈起底刑事化，外界相信是針對警察及建制人士的起底網，事實上自反修例運動爆發，官方已扭盡六壬保護警察身份不被揭露，先是警隊高層容許警員不展示編號，律政司之後向法庭申請禁制令、匿名令保護，並以不同罪名拘捕控告發佈警員資料人士，近日更引用港版國安法要求網絡供應商封起底網，但相反針對記者、醫護、教師和被捕示威者起底行為，官方一直視而不見。

對示威者被起底視而不見

警方一直企圖封殺所有針對警察及建制人士的起底網，除了由律政司先後向法庭申請禁制令，中西區議會主席、民主黨區議員鄭麗琼去年因在社交網轉載懷疑射傷印尼女記者警員名字，即被控違反法庭臨時禁制令。

而港警更於今年1月初首度引用國安法權力，直接要求網絡服務供應商封鎖「香港編年史」的網域，變相永久封網，該網站載有大量警員、官員的個人資料，亦有黃藍商店名單。據警方數字，截至去年10月，共67人涉嫌因起底警員及警員家屬資料被捕，罪名五花八門，有「不誠實取用電腦」、「披露未經資料使用者同意而取得的個人資料」等。

不過，針對記者、醫護、教師和被捕示威者起底，政府愛理不理，如一個名為「香港解密」網站，自去年開始持續且大量地上載記者、議員、教師和社工個人資料，但至今仍然可以正常運作；本報去年曾報道，針對本報員工的起底網，除員工被起底外，部份起底相片更與回鄉證相片相同，但私隱公署並無調查負責代辦回鄉證的中旅社有否違反《私隱條例》，僅稱可向公署投訴，至今沒人就案件被捕。

有法律界人士相信，今次修例令日後私隱公署有權要求網絡供應商封起底網，並可加重刑罰追究針對警察及建制人士的起底行為，但執法權在政府手上，「佢對記者、被捕示威者起底唔做嘢、又或拖慢做，你都冇辦法」。