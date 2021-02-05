立法會衞生事務委員會今早討論政府提出修改醫生註冊條例，引入非本地港人醫生。醫學界立法會議員陳沛然表示，對政府再提出修訂引入非本地培訓醫生表示失望，指每次討論相關議題都引起風波，認為是政治決定；並指外界常提出新加坡也有免試引入海外醫生，但新加坡屬獨立國家，有自己的移民政策，並只認可內地4間醫學院，質疑食衞局局長陳肇始可否做這政治決定。外界預視在現時立法會只有建制派下，修例會獲通過，多名建制派議員批評政府只限有永久居民身份的醫生來港太狹窄，要求政府放寛。

張宇人批陳沛然「唔好好似啲醫生噏得就噏」

立法會議員張宇人提出私人條例草案，建議政府認可水平不低於執業資格試或本港兩間大學醫學院水平的海外醫學院，及容許取得認可醫科資格的港人或港人子女畢業回港實習，然後可註冊執業，及容許有限度註冊醫生在公營機構工作不少於5年，便可在港註冊及私人執業。

政府則提出回港醫生必須有香港永久居民身份證，制定一張有100間內的認可海外醫學院名單，相關醫生有專科後在港工作5年可獲註冊，轉職私營市民。

陳沛然批評，措施無助解決醫管局人手問題，因現時大部份有限度註冊醫生選擇在大學工作，非最辛苦的公院內科兒科，「咁大動作帶嚟醫療水平幾大影響，得不償失」，並要求政府設立公聽會。

張宇人批評陳沛然，「唔好好似啲醫生噏得就噏」、「驚唔考試就醫死人」，指在大學工作要兼顧科研教學及臨床工作，但就「露底」指出也有兩成時間可以做私家症。

張又指斥「有個姓馬仲要話請識英文同廣東話，收窄到只請專科醫生」，要求政府考慮放寛限制。

陳健波促予港人子女返港實習 蔣麗芸倡所有海外註冊醫生都聘請

保險業陳健波支持張宇人的草案，坦承今年很多港人子女在外國醫科畢業後找不到實習，應給予他們機會返港實習，並自相矛盾指「一係大家一齊考試」，不過即使增加執業試次數，合格率仍偏低。

多名議員指限制只有香港永久居民才受惠太窄，要求政府放寛，民建聯蔣麗芸對認可海外醫學院要與本港兩間醫學院水平相若有保留，可能只有數十間合資格，認為所有在海外獲註冊都應聘請。

陳肇始表示，會於今年第二季向立法會提交條例草案，會留意議員的意見。

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