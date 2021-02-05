雙重標準向來都係建制派專利。特首林鄭月娥噚日（4日）話要將「起底」刑事化，成班建制派舉腳贊成。今日民建聯葛珮帆就質疑沙田區議員李志宏，用公帑請咗好多「激進社運人士」做助理，要求政府堵塞漏洞。咁葛博士點知啲助理係「激進社運人士」呢？原來係用咗起底網香港解密。

葛珮帆今日出咗份新聞稿，形容沙田區議會淪為「激進社運人士提款機」，然後列出11名喺李志宏議辦支薪嘅人士名單，包括姓名、「罪名」同派別，其中一名被點名人士嘅簡介係咁寫：「激進勇武派，香港解密網站檔案編號No.XXXXX」。八方google過香港解密網站睇，又真係搵到相關被點名嘅人，連相片、手提號碼都有，仲唔係起底？

李志宏質疑「葛博士」：係咪歧視釋囚？

李志宏就同八方講，佢出糧請咩人係唔需要得到任何人允許，區議會秘書處當然無權過問；退一萬步講，即使佢請嘅人被落案起訴、定埋罪、放返出嚟，點解又唔請得？葛珮帆係咪歧視先？

至於葛珮帆用起底網嘅資料嚟批判人，李志宏話冇睇過香港解密網啲資料啱唔啱，但既然葛珮帆成日話起底唔啱、要刑事化，咁而家佢又用起底網嘅嘢，係咪都應該成為被告，係就唔該警方落案調查葛珮帆涉嫌分享他人個人資料。

另外，李志宏睇過被葛珮帆點名批鬥嘅人士名單，發現成份嘢並非事實，例如有啲人佢從未聘請過，有啲實情係另一位區議員聘請，總之就錯漏百出，所以佢會保留法律追究權利。

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