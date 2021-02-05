前年11月警方圍困理工大學內抗爭者，校園外圍亦有多處抗爭行動。警方在尖東拘捕一名正在現場拍攝的青年，指他涉嫌高叫辱警語句，引起在場人士起哄，意圖激使他人破壞社會安寧。青年早前否認在公眾地方作出擾亂秩序行為罪受審，案件今裁決。裁判官鄭念慈指，青年拍攝的現場片段與警員證供不符。雖然沒有拍下關鍵一刻，但若然警員虛構部份證供，難保他沒有虛構關鍵指控，認為警員未有道出事實的全部，裁定罪名不成立。

被告獲判無罪後，到庭旁聽的手足紛紛上前恭賀。被告母眼泛淚光，感謝到庭支持的市民，又連番表示「好彩、好彩」。被告則謂鬆一口氣，透露被捕後電話被沒收，幸好律師協助取回片段，「先有今日嘅結果」，感謝律師團隊幫手。

案件今午在九龍城裁判法院裁決，任職園藝工作的被告陳俊傑（25歲）否認一項公眾地方作出擾亂秩序的行為罪，指他於前年11月18日在尖東市政局百周年紀念花園一帶的公眾地方，作出喧嘩或擾亂秩序的行為，破壞或意圖破壞社會安寧。

鄭官裁決指，速龍小隊警員盧智聰供稱，被告當日在尖東百周年紀念公園內高聲辱罵「死黑警」，並且妨礙警員追捕疑犯，故上前將他拉入封鎖線內作進一步調查。惟被告在封鎖線內仍大聲罵警，並高呼自己的名字，而封鎖線外多人呼應罵警。盧自言警告不果後將被告拘捕。

惟鄭官指，根據被告當日拍攝的片段，被告遭警員拉入封鎖線之前一分鐘，根本沒有阻礙警員追捕疑犯，現場亦聽不到辱罵警員的聲音。

警員辯稱辱罵是發生在片段拍攝之前，片段沒拍下事實的全部。鄭官指解釋雖合理，但若警員在聽到辱罵兩分鐘後才執法，難以排除警員認錯被告，而被告根本沒有作出指稱的行為。

遭蒙面警質疑是否記者 繼而拉入封鎖線

雖然控方的指控是針對被告在封鎖線內的行為，而上述的證供是關於封鎖線外，惟鄭官直言「如果警員虛構被告喺封鎖線外嘅行為，難保佢冇虛構被告喺封鎖線內嘅行為」；加上第二名警員證人在記事冊上對於當日的行動記載寥寥可數，質疑他能否在案發一年後清晰記得當日的情況。

鄭官指，由於無法肯定被告是否如警員證供所言，在封鎖線外高呼「死黑警」等，不能排除警員未有道出事實的全部，裁定被告罪名不成立。

據了解，被告當日手持電話在公園花槽旁拍攝，蒙面警員上前質問他是否記者，要求查閱身份證，並欲將被告拉入警方封鎖線。被告答應交出身份證，強調「我喺呢度畀你睇」，又反問警員為何不可在現場拍攝，惟最終仍遭扯入封鎖線，拍攝中斷。

【案件編號：KCCC827/20】

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