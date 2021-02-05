政權持續大力打壓反對聲音，連年宵市場也不放過。支聯會一如以往，今年在銅鑼灣維園擺設年宵攤檔賣花，《蘋果》收到支聯會義工投訴，食環署指支聯會的攤位展示政治信息，但沒表明哪一條橫額出問題，只要求支聯會自行判斷，並要求兩小時內拆除，義工遮去部份橫額字眼。

支聯會主席李卓人指，所展示的政治信息是其銷售策略，吸引市民來買花，要求他們拆走橫額是剝奪他們推銷貨品的方法；支聯會秘書蔡耀昌認為，食環署的無理打壓是有政治目的。

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以終止租約作脅 勒令移除「政治字眼」毋需交代原因

支聯會的攤位掛起「平反六四 戰鬥到底」的燈牌，也掛起一條寫上「請捐款支持 六四集會案訴訟費」的橫額；另一條橫額寫上「為自由 共命運 同抗爭」字眼，不過食環署人員今晚（5日）到支聯會攤位，表示攤位有「政治性字眼」，與該署准許該攤檔售賣鮮花無關，違反了《使用協議》。

惟食環署人員未有指明哪一條橫額或字眼有問題，只着支聯會在署方發警告兩小時內拆除，並以終止租約作要脅，拋下的警告信中要求「移除所有政治性字眼」，否則食環署「即時終止該協議，無須交代原因」。

「靠估」遮「捐款」及「平反六四」字眼

支聯會本來由明日起，一連六日在維園年宵切攤位，售賣繡球花、太陽花等象徵自由民主的花束，希望能憑花寄意，「將民主、自由訊息帶進日常生活」，同時為支聯會籌集「六四」燭光集會被檢控訴訟的費用。

有支聯會義工向《蘋果》指，由於根本不知道哪一句橫額被視政治信息，他們惟有「靠估」，故遮去橫額中請人捐錢資助訴訟費的「捐款」及「費」字，並遮去「平反六四，戰鬥到底」的燈箱字眼。

支聯會主席李卓人表示，他們展示的政治信息就是吸引市民來買花，如果食環署要求他們拆走有關字句，等同剝奪他們推銷商品的權利。他指，暫時會照原定計劃開檔，視乎明天食環署有何行動，再作回應。

支聯會秘書蔡耀昌指，支聯會自1990年已開始擺設年宵攤檔，每年也有展示宣傳口號，沒有遭遇任何阻撓，今次食環署在沒有任何溝通下便採取行動，「非常之迅速，檔都未開，已經係嚟到警告同埋要求兩個鐘頭內移除」，事前未有任何溝通，違反程序公義，明顯是政治打壓。

曾遭神秘男出價「狙擊」托高底價投年宵攤位

支聯會的維園年宵攤檔被非首年遭針對。2013年的維園年宵，在競投時疑被惡意托價，一名神秘綠衣男不斷出價「狙擊」，令支聯會最終要以高出底價逾7倍，即9.4萬元歷史高價才投得1號攤位，而2號攤位因對手叫價太高被迫放棄，首次無法在該相連攤位擺檔。最終該攤檔掛着「天際數碼」橫額，由一所國際學校學生銷售電話機套及電子產品，該名神秘綠衣男子亦現身檔位，但拒絕透露與學校關係。

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