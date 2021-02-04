【本報訊】一直對2000年前入職的舊制長俸公務員延長退休有保留的林鄭政府，上月開綠燈，准警隊舊制人員申請延長退休至60歲，但其他紀律部隊以至文職的舊制公務員無份，當中在反修例運動中支持警隊執法的其他紀律部隊最不滿，直斥政府厚此薄彼，認為應一視同仁。由各個紀律部隊職方工會組成的紀律部隊評議會今日將舉行會議跟進事件。

記者：謝明明

警隊獲「厚愛」准舊制人員申請延長退休一事早已在公務員圈子廣泛流傳，至本報獲得一份由警隊人事部1月29日發出的內部通告證實消息，該通告指所有的長俸制督察級及員佐級人員可申請延長退休至60歲，但距離現時55歲退休年齡不足18個月者就不合資格申請。

年輕警員憂推遲升職

消息人士指通告無詳述延長退休後的退休金等福利計算，但當局傾向獲批的舊制警務人員退休金等福利順延過渡，「唔需要先結算退休金，再重新計過」，這批舊制人員延長退休後可繼續升職加薪，變相阻礙年輕警員晉升，而舊制人員退休金是以最後月薪計算，換言之退休金亦水漲船高。

多個其他紀律部隊人員均向本報指出，政府只准警隊舊制人員申請延長退休，對其他紀律部隊舊制人員不公平，「大家都係咁高咁大，而且反修例時候，就算俾市民鬧，我哋都瞓身支持政府同警隊，冇理由我哋冇得揀（延長退休），咁太唔公平」。據悉，多個紀律部隊人員計劃約見公務員事務局長聶德權，甚至不排除約見特首林鄭月娥深入討論事件。

有警員向本報稱，今年獲批升職的警員較以往少，晉升警長職級的空缺由以往350至450個大減至約280個，疑受舊制人員可延長退休有關。該警員坦言，不少較年輕警員反對舊制人員延長退休年齡，誓必推遲警員升職，但管理層只顧解決人手問題，漠視人員士氣。

有資深警務人員亦擔心，若只許警隊舊制人員延長退休會分化警隊內部及其他紀律部隊關係，「警隊𠵱家民望咁低，如果連其他紀律部隊都唔支持，警隊真係孤立無援」。

據悉，其他紀律部隊首長近期正整理及計算部門編制空缺情況，以便向公務員事務局爭取，讓部門舊制員工亦可申請延長退休的空間。

工會：對文職不公平

公務員工會聯合會總幹事梁籌庭指紀律部隊較文職早五年退休，故紀律部隊薪酬較文職高，「若舊制紀律部隊可延長退休至60歲，咁對舊制文職人員唔公平，文職亦應該有得揀」。

公務員事務局回應稱，如個別部門因其特別人力需要而提出延長部門公務員服務年期安排，該局會審視相關部門運作需要和理據，及是否仍有空間運用現行的延長服務年期，或有實際需要作特別安排。

警方表示，警隊一直通過積極策略及措施招募及挽留人才，以配合部門行動和服務需求；當空缺出現時，會透過適當晉升、招聘和多項延長人員服務年期的措施填補。