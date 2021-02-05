英國正式推出BNO「5+1」移民方案、港府宣佈配合北京不承認BNO為旅行證件將近一個星期。綜合《蘋果》及其他媒體的查詢結果，暫時有至少9個港人較常去的國家，包括五眼聯盟，仍然承認BNO。

自上月31日起，港府配合北京的反制行動，不再承認BNO為旅行證件及身份證明，並要求港人登機返港時，須出示特區護照或香港永久性居民身份證。《蘋果》已向美國、澳洲、紐西蘭及法國有關當局查詢，4個國家均表明繼續承認BNO，其中美國國務院發言人明言，北京和香港當局不承認BNO，與美國是否承認無關。

至於加拿大駐港總領事館回覆香港電台指，現階段不評論港府做法，但明言繼續接受BNO為旅遊證件。至於德國和不少港人常去的日本，其駐港總事領館回覆《眾新聞》時亦表示，該國繼續承認BNO。日本駐港總領事館則回覆《蘋果》指，日本政府會一如以往，承認BNO護照作為有效旅遊證件，有關政策並無改變。

換言之，除北京、香港表明不承認BNO外，美國、英國、澳洲、紐西蘭、加拿大、德國、法國、西班牙和日本，合共9個國家皆承認BNO。

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