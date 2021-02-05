本地機組人員不再獲豁免檢疫。武漢肺炎疫情反覆不定，政府今晚宣佈，本月20日起，規定所有本地機組人員於過去21日曾到訪中國以外所有地區，包括甚高風險地區如加拿大、法國及瑞士等，並逗留超過2小時，抵港後若要離開赤鱲角機場進入社區，必須於指定酒店強制檢疫14天，另加7天醫學觀察。

現時所有機組人員於極高風險地區抵港後，包括巴西、愛爾蘭、南非及英國，必須到指定酒店自我隔離21天；從其他地區抵港的機組人員則只需自我隔離24小時。政府今晚（5日）發新聞稿，指鑑於全球疫情日趨嚴峻，將進一步收緊獲豁免到港檢疫人士，包括機組人員、貨船換班船員等。

所有機組人員須於酒店隔離至下一航班

由本月20日起，所有機組人員於過去21日曾到訪中國以外的地區抵港後，包括現時被列為甚高風險地區如加拿大、印度、菲律賓、法國及瑞士等，且逗留超過2小時，均需接受「檢測待行」，即於檢測完成後於航空公司所安排的機場酒店，包括逸泰居酒店及香港天際萬豪酒店，自我隔離直至下一航班。

若本地機組人員抵港後欲離開機場範圍，必須先於指定檢疫酒店自我隔離14天，包括於抵港第12天進行檢測，方可進入社區；並在其後7天接受醫學監察，其間要接受兩次檢測，方可再次執勤。

極高風險地區抵港檢疫安排不變

至於曾前往美國阿拉斯加安克拉治以封閉方式停留的貨機機組人員則仍可獲豁免，毋須於指定檢疫酒店自我隔離，但仍須在抵港21天內接受醫學監察。至於機組人員從極高風險地區抵港後的檢疫安排則維持不變。

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