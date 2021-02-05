考評局連年錄得虧損。教育局局長楊潤雄稱正為其物色空置校舍，以減省商業樓宇租金，配合負擔特殊教育需要學生的考試費用、發展電子評核等措施，有信心結構性虧損可以大致解決，預計2023年後會逐漸有成效，暫未考慮改變考評局多年來自負盈虧的制度。考評局秘書長蘇國生則指正研究將文憑試改至網上進行。

考評局自2014年度起連年錄得虧損，今年文憑試考生人數創新低，國際考試又在疫情下取消，令考評局財政狀況雪上加霜。楊潤雄及蘇國生今（5日）出席立法會教育事務委員會交代開源節流方案。蘇國生在會上表示，考評局租用位於灣仔、新蒲崗及屯門的辦公室和貨倉，每年租金支出約八百至一千萬。楊潤雄稱為節省考評局租金開支，正在為其物色空置校舍讓考評局將辦公室遷入，為閱卷員提供網上評卷中心、亦可用作考場，已有數個目標選址，之後會公佈。

未來數年檢視考評局能否自負盈虧

政府前年撥款共三億六千萬元支持考評局四年運作開支，多名議員在會上質疑考評局長遠是否能自負盈虧。楊回應指若能節省租金，加上由政府負擔特殊教育需要學生的考試費用、發展電子評核等措施，有信心考評局的結構性虧損可以大致解決，故暫未考慮改變考評局多年來自負盈虧的制度；又稱若將考評局財政納入政府管理，會對考評局運作帶來很大影響。楊潤雄稱會利用未來數年檢視考評局能否自負盈虧，如果仍做不到收支平衡便要再考慮其他方法。

蘇國生：與內地商「北上」考試 試題保密等問題要解決

蘇國生在會上表示，以電腦模式考試已是國際考試的趨勢，若可以在中學文憑試推行將能節省開支。他指2019年已進行先導計劃，邀請中六學生以電腦進行考試，效果理想，但實際推行仍待與前線教師溝通；考評局早前曾稱對「北上」考試持開放態度，蘇國生今指要與內地方面溝通，也要考慮不同考評機構的意願和考生需求，加上試題要保密，是相當複雜的問題，有待討論。

建制狙擊歷史科試題爭議 楊潤雄：有「較大影響力」人未跟足程序做事

多名建制派議員關注去年歷史科試題爭議，追問是否會追究負責出卷的審題委員會成員。楊潤雄指取消有關試題後，已與考評局檢討及作出報告，考評局會跟進，稱相信是有「較大影響力」的人未有跟足考評局程序做事；又指已經建議考評局考慮如何在有爭議時，讓「高一層」的人也參與；蘇國生表示已執行詳細檢討的建議，預計2022年的文憑試能夠全面推行。

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