下星期便是農曆新年，就會想到「福」，而五福之首就是「壽」。長命百歲是人類長久以來的願望。當然，人們追求的，不只是活得長久，更要活得有質素。

甚麼是有質素的長壽呢？

下一位進來的病人是位近90歲婆婆，滿以為會見到老態龍鍾的老人家。怎料，眼前是一位行動迅速，看上去頂多是70歲左右的長輩，連枴杖也不需要用！陪診的女兒尾隨進入房間。

婆婆有高血壓和哮喘的病史，需要長期服藥。

她發現最近血壓有點高：「平常我做家務做得很快的！我是個急性子的人！這一兩星期做家務時覺得氣喘。」

「你平常做甚麼家務？」知道她能做甚麼家務，也可了解她平日的活動量。

「我每天煮飯、炒菜、掃地、抹地，甚麼都做！全都做得很快！」她帶點自豪的說。

「妳不覺得辛苦嗎？讓家傭或者年輕的去做吧！」

「怎會覺得辛苦？停下來沒有東西做才辛苦！」

眼角望一望女兒，看她會不會表示抗議。

女兒臉帶微笑地說：「我盡量讓她做能做的事！我覺得這樣能讓她維持身體機能。除了洗衣服吧，可交由洗衣機做！」

給婆婆做了心電圖和心臟超聲波檢查，結果全部正常。最令我訝異的是，她上落床也是非常敏捷！

「我懷疑你呼吸不適是因為氣管問題，尤其這幾星期轉冷了，容易誘發氣管敏感。讓我開一些氣管藥給你。當然，也需要增加一點血壓藥。」

禁不住盛讚婆婆和女兒：「你們都做得很好！原來我都容易叫老人家不要太辛苦。你們讓我想起剛剛做醫生的時候，見過一些老人家住在沒有電梯的唐樓高層，我也是勸他們不要這麼辛苦，可行的話，搬到有電梯的樓宇居住吧。後來才發現，原來這些日常活動維持他們的身體健康。很多老人家活動少了，或者停止了慣常的勞動，身體反而倒退得很快。

「想起另一位病人，是位90多歲的婆婆，比你還大幾歲，她會種植蔬菜、蘿蔔和瓜類，現在仍然堅持每天到市場出售農產品！這是她的興趣，也是長壽的秘訣！所以我鼓勵她的兒孫們，不要阻止她繼續去做。」

就算隔着口罩，也能看見婆婆喜上眉梢的笑容，就好像小孩子被父母讚賞一樣。

高耀鈞 心臟科專科醫生