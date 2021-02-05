城市大學內地女學生去年9月在校內廁格疑被人從高處兜頭淋水，開門後疑再遭本地女生辱罵「大陸婆」及打手臂。內地女生事後報警，本地女生涉普通襲擊被捕，案件今日在西九龍裁判法院提堂。

被告蔡詠儀（33歲） 被控一項普通襲擊罪，控罪指她於2020年9月15日在香港城市大學楊建文學術樓3樓邵逸夫圖書館襲擊曾慧昭。

蔡今日被押住西九龍裁判法院提堂。控方稱她本來獲警方保釋，但沒有依時向警署報到，兩日前被捕，今日被押解到法院提堂。

被告的代表律師稱，被告要求以英文進行聆訊，書記以英文讀出控罪，被告以英文回應指明白控罪。辯方申請押後案件至3月26日，裁判官林子勤批准被告以500元現金保釋候訊，其間須每周向警署報到兩次。

據悉，被告及事主均為城大學生，惟互不相識。案發時23歲女事主在廁格內被人用水淋頭，她走出廁格看見被告，被告曾指事主是「大陸婆」，並用手拍打事主手臂。事主其後報警。

【案件編號：WKCC523/21】

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