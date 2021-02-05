皮膚專科中心兼職護士前年在社交媒體發佈警員病人的個人資料，並附上「呢個死黑警又嚟睇醫生」字句。涉案護士早前承認不誠實取用電腦及披露個人資料兩罪，雖然感化官建議接受80小時社會服務令，惟主任裁判官嚴舜儀早前明言考慮判處9至12個月監禁，將護士還柙至今判刑。嚴官指考慮被告過往循規蹈矩、案發後精神受困，還柙期間已經徹底醒悟，不欲判監摧毀她的前途，最終判她接受240小時社會服務令。

被告區婉泓（25歲）早前認罪，原本獲准保釋至上月29日判刑，其背景及社會服務令報告內容亦正面，感化官建議判處80小時社會服務令。惟嚴官指被告行為不僅違反誠信，案件更涉及公眾利益，必須判以阻嚇性刑罰，要求控辯雙方進一步陳詞，押後至今判刑。

被告聞判哭成淚人 辯方律師團亦落淚

辯方今陳詞指，區域法院早前就一宗警員起底案，判處被告入獄18個月，惟辯方強調，該案被告有預謀擷取公司客戶資料並向起底群組發放，涉及多名事主，與本案不能相提並論。本案被告只是一時衝動，在個人ig發佈資訊，案發後一小時已立即刪除貼文，資訊外洩的風險不相同。

辯方續指，高等法院過往就轉載警員起底資料的判刑只介乎21至28日監禁，認為9至12個月的量刑起點實在過重；加上被告深感後悔，主動配合警方調查，亦已多次向事主道歉。

辯方提到，過去一年看到被告日漸消瘦，更因擔憂案件而患上抑鬱，需求診精神科，心情至今仍未平復，已是最大懲罰。被告正修讀幼兒學位課程，志願成為幼兒教師，相信此夢想很大機會幻滅，希望法庭輕判。

嚴官隨即向被告表示，本案判刑不容易，決定先宣讀判刑結果再詳述原因，表明會判被告接受社會服務令。被告聞言哭成淚人，就連辯方兩名大律師及律師亦不禁落淚。

嚴官表示，相關控罪沒有判刑指引，刑期長短因案而異。電腦是日常生活工作的基本設備，內含受保護的個人資料，很多時傷害已經造成後，才發現有人不誠實取用電腦，故必須嚴懲犯案。

被告在涉案診所工作5年，必然知道病人資料只供內部使用。被告雖不是基於金錢利益而犯案，但被告在警員不斷遭起底的背景下仍上載警員資料，比單單為了金錢利益而犯案更嚴重。

官強調「將人起底嘅人絕非善良」

被告將警員的資料上載到互聯網，根本無從得知最終會落在誰的手中，令事主擔驚受怕，後果可能後患無窮，這全是被告所造成，「將人起底嘅人絕非善良」。

嚴官多番強調，以9個月作為監禁量刑絕不為過，強調不論任何目的，以作惡的手段去達到目的，大錯特錯。但考慮到除了本案外，被告是一名優秀的年輕人，「努力生活、努力做嘢、努力進修」，成績良好，獲家人愛護，不但因本案失去任職5年的工作，精神亦受影響，可作為減刑因素。

嚴官續指，被告過往一直按自己規劃的人生努力，「監禁有傾向摧毀前途」，相信她在還柙期間已得到警惕，徹底醒悟，明白日後所為須三思而行，顧及家人，珍惜人生，對社會做出貢獻。被告聞判哭成淚人，坐在公眾席上的母親亦不禁落淚。

案情透露，被告前年8月13日利用診所電腦，開啟警員22878的病人資料，並拍照上載至Instagram限時動態，附上「呢個死黑警又嚟睇醫生」字句。事主的同袍警員25708與被告素未謀面，但為被告賬號追蹤者，看見被告的限時動態後截圖傳送給事主。事主同日報警。

【案件編號：KCCC2370/20】

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