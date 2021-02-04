【雷射筆襲警案】

【本報訊】前年8⽉10日有⽰威者在尖沙嘴聚集，其間⼀名前空姐被指⽤雷射筆照射警員眼睛。她受審後襲警罪成判囚三個⽉，就定罪及刑期提上訴。高院昨開庭聆訊，上訴方呈交新影片證據，指案發時上訴人沒做出任何施襲動作，是警員認錯及拉錯人。至於刑期，法官李運騰指涉案襲警行為具挑釁性：「大家差唔多散band（解散），呢個時候撩是鬥非，係咪乞人憎吖？係咪想令警察發嬲打人，俾人影相？」

片中女子衣着及位置相似

上訴人郭麗芬（28 歲）被控於前年8⽉10⽇在彌敦道襲擊警員朱冠強，早前遭裁判官陳慧敏裁定罪成。上訴方昨呈交八秒的影片新證據，指片中一名與郭衣着及位置相似的女子，案發時身處人群中，但沒做出施襲動作，而該女子正是郭。

控方指片段只見該名疑似郭的女子，與郭穿着類似白衣及白鞋，但拍不到其容貌。此外，雖然郭與該女子的位置非常接近，但現場不只得一個巴士站，無法確定片中巴士站，便是郭遭制服位置旁的巴士站，故不能推敲該女子便是郭。據控方案情指案發當日大批示威者在美麗華廣場附近聚集，其間防暴警突然衝上行人路，將原先相距十米身穿白衣的郭撲倒地上，指控她用雷射筆射警員。

李官指單靠影片無法確定片中女子與郭的位置接近，但辯方沒舉證責任，只需證明兩者相似，重點在會否對警員證供構成疑問。原審時沒提及巴士站數量，難靠影片判斷，為公平起見可考慮讓律政司到現場拍照呈堂。至於刑期上訴，郭僅被指用雷射筆照警一秒，李官指重點不是雷射光的傷害，而是行為具挑釁性。李官又提醒刑期上訴有危機，上訴方稱明白刑期「可升可減」。案件下月24日再聆訊。

案件編號：HCMA182/20